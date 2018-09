BRADLEY, Catherine "Chad"



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Catherine (Chad) Bradley le mercredi 29 août 2018 à l'Hôpital de Verdun, âgée de 56 ans.Elle laisse dans le deuil son amoureux depuis 25 ans, Louis Gourdeau, son beau-père Claude Gourdeau, ses beaux-frères Charles (Estelle), Jean (Lise) et Daniel (Marie) ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents, amis et collègues.Vous êtes invités à célébrer sa vie le samedi 8 septembre au centre communautaire de l'Ile-des-Soeurs au 260 Elgar, Ile-des-Soeurs, entre 14h et 17h. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôpital de Verdun en indiquant "Département d'oncologie".