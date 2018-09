GAGNÉ, Bérengère



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Bérengère Gagné Architecte, survenu accidentellement à Saint-Isidore, le 29 août 2018, à l'âge de 73 ans. Elle était l'épouse de M. Yves Brousseau Pédiatre. Elle était native de Saint-Isidore.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Julie Brousseau (Charles Hall) et Étienne Brousseau, ses petits-enfants Béatrice et Edward Hall, ses frères et soeurs feu Marie-Andrée, Geneviève, Jean-Laval (Mireille Arseneault), Élisabeth (Jean Lacroix), Solange et Michèle (Neil Bent), ses beaux-frères et belles-soeurs Marc (Denise Grenier) et Luc (Caroline Bolduc).Elle laisse également dans le deuil ses oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s.La famille recevra les condoléances en premier lieu en l'église Sacré-Coeur-de-Jésus, 1471 rue Ontario Est, Montréal, H2L 1S3, le samedi 8 septembre 2018 de 13h à 15h.Le samedi 15 septembre 2018, de 9h à 11h, la famille vous accueillera en l'église de Saint-Isidore, 160 rue Ste-Geneviève, St-Isidore, G0S 2S0. Les funérailles suivront à 11h.Les dons suggérés à la Fondation CHU Sainte-Justine sont suggérés.https://www.fondationstejustine.org/fr/EDGAR MERCIER & FILS418-387-4080info@edgarmercier.com