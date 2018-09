WADDELL, Rita (née Malouin)



Au CHUS Fleurimont de Sherbrooke, le 3 septembre 2018 à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Rita Waddell (née Malouin), épouse de M. André Waddell, fille de feu Angéline Guilbault et de feu David Malouin.Outre son époux, Mme Waddell laisse dans le deuil ses enfants: Johanne (Roland Lavigueur) et Guy (Linda Bell); ses petites-filles: Catherine, Andréanne (Maxime St-Amant), sa soeur Monique, sa belle-soeur Margot, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera au4230, RUE BERTRAND FABISHERBROOKEle dimanche 9 septembre 2018 de 10h30 à 12h et de 13h30 à 16h. Une cérémonie funéraire suivra immédiatement à 16h à la chapelle du même endroit.En guise de sympathie, des dons à la Société Alzheimer ou à la Fondation du CHUS seraient grandement appréciés de la famille. Des formulaires seront disponibles sur place.La famille tient à remercier d'une façon particulière Dre Julie Lapierre, Dre Sylvie Perreault, Jessica Richard, Dr Félix Paredes, Dre Audrey Pouliot et Dr Simon Bérubé, pour les bons soins prodigués à Mme Waddell.