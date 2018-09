SADDIK, Joseph



Le 1er septembre 2018, tout près de ses 91 ans, est décédé Joseph Saddik, qui a pris un rendez-vous éternel avec son épouse feu Lilianne Saddik qui l'avait précédé de peu.Il laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Tanya), Noël (Marie-Lyne) et Marc (Joanie), ses petits-enfants Samir, Saynat, Jean-Philippe, Audrey et Hugo, ses neveux Philippe, René et Robert.La famille recevra les condoléances en présence des cendres et accueillera parents, amis le jeudi 6 septembre de 17h à 20h à:7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2www.dignitequebec.com