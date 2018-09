[VOX POP] À quel âge les parents devraient-ils donner un cellulaire à leur enfant?

En collaboration avec

Pas facile d'être parent!

Tandis qu'on passe notre temps à se remettre en question sur la meilleure façon d'élever nos enfants, nos enfants, eux, passent leur temps à nous rappeler que «chez leurs amis, c'est mieux».

Mais lorsqu'il s'agit du téléphone cellulaire et des enfants, il semble que nos questionnements se multiplient: à quel âge un enfant devrait-il recevoir son premier appareil cellulaire? Quels règlements de la maison permettent d'en encadrer l'utilisation? Suis-je le seul parent plate de l'univers, coudonc?

Ne reculant devant rien (et pour découvrir à quel âge il est préférable qu'un enfant ait un cellulaire), nous avons rassemblé vos avis. Et, oh, surprise! C'est beaucoup plus tard que tous-les-gens-dans-ma-classe-en-ont-déjà-un-je-te-jure.

Quel est l'âge idéal, selon vous? Voici ce que plusieurs parents en pensent!

Au final, la clé ne réside pas nécessairement dans l'âge auquel l'enfant reçoit un cellulaire, mais plutôt dans le contexte dans lequel on le lui offre, ainsi que dans les règles qui encadrent son utilisation.

Prenez le temps d'en discuter avec eux, vous pourriez être agréablement surpris!

