POULIOT, Diane



Au Centre d'hébergement Dr Aimé-Leduc de Salaberry-de-Valleyfield, le 3 septembre 2018 à l'âge de 66 ans, est décédée Mme Diane Pouliot, fille de feu Maurice Pouliot et feu Madeleine Prud'Homme. Elle est originaire de Beauharnois.Elle laisse dans le deuil ses frères Jacques et Bruno (Maryse) ainsi que sa soeur Céline (Alain).Elle laisse également ses neveux et nièces de même que plusieurs autres parents et amis.Ses funérailles seront célébrées le samedi 8 septembre 2018 à 11h en l'église paroissiale de Beauharnois. Sa famille recevra les condoléances à l'église à compter de 9h30.L'inhumation suivra au cimetière de la paroisse.Afin d'honorer sa mémoire, un don à la Société canadienne du cancer peut être fait sur place lors des funérailles ou via le www.cancer.caLa famille tient à remercier spécialement le personnel du 2e étage du Centre d'hébergement Dr Aimé-Leduc de Valleyfield pour les bons soins et leur dévouement.STÉPHANE GENDRON450-225-2200