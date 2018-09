CLAUDE née DANSEREAU, Thérèse





C’est d’une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Thérèse Claude (née Dansereau) le 30 mai 2018. Thérèse est née le 8 octobre 1921 à Vonda, Saskatchewan. Fille aînée d’Albert et Alice (née Dionne) Dansereau.Le pauvre état de santé de sa mère l’obligea, à un très jeune âge, à jouer un rôle maternel, elle s’occupa des besognes de la maison et de la famille.Après ses études primaires à Domremy, Saskatchewan, elle compléta l’école secondaire au Couvent de Sion à Prince Albert, SK. Au cours d’une visite avec son oncle Édouard Dionne à Winnipeg, Thérèse fait connaissance de Jean Claude de Montréal. Ils se sont mariés à la cathédrale du Sacré-Coeur à Prince Albert le 9 mai 1944. Jean poursuivit une carrière avec l’armée canadienne (corps médical) à Wainwright, Alberta, Montmagny (QC), Québec (QC) et finalement, Montréal.C’est là que Thérèse poursuivit sa carrière de 35 ans chez Bell Canada. Après leur retraite, Jean et Thérèse se sont installés à Boucherville dans leur " maison de rêve " pour profiter de la vie, de jardinage et en se rapprochant de son frère Camille et de sa famille. Ils ont voyagé fréquemment à travers les États-Unis et le Canada avec plusieurs visites familiales en Saskatchewan et en Alberta mais retournant toujours deux fois par année à la plage du New Hampshire, leur destination favorite. Jean Claude est décédé le 16 juin 1990. Thérèse continua de voyager à travers l’Europe et s’est dévouée en tant que bénévole aux Services Communautaires ainsi qu’aux Pionniers de Téléphonie de l’Amérique. Thérèse se tenait toujours au courant des nouvelles familiales et elle était notre " ambassadrice des communications ".Thérèse laisse dans le deuil : son frère Camille Dansereau; sa belle-soeur Jeannine Fournier; ses neveux, Serge Dansereau, Sylvain Dansereau, Claude Dansereau, Richard Dansereau, Brian Dansereau, Jerry Dansereau, Robert Dansereau, Marc Dansereau, Pat Dansereau; ses nièces, Jocelyne Dansereau, Jane Dansereau, Lise McKenna, Gail Johnston, Lori Sterling, Lynn Hunter; ainsi que ses grands-neveux et grandes-nièces.Térèse fut précédée dans la mort par : ses parents, Albert et Alice Dansereau; son époux, Jean Claude; ses frères, Louis Dansereau, Léo Dansereau, Marcel Dansereau; sa soeur, Marguerite Émond; son beau-frère, Mario Émond; ses belles-soeurs, Marcelle Dansereau, Megan Dansereau, Frances Dansereau; ses neveux, Pierre Dansereau et Ken Émond.Les funérailles auront lieu à 13h00 à l'église Ste-Famille à Boucherville le vendredi 14 septembre 2018. L’inhumation suivant le service aura lieu au Cimetière près du Fleuve : 2750 boulevard Marie-Victorin, Longueuil à 15h00.