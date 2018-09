HLADUN MYKYTIUK, Emilia



C'est avec une grande tristesse que la famille annonce le décès à Montréal le 1er septembre 2018 à l'âge de 98 ans de Mme Emilia Hladun, veuve de Nicholas Mykytiuk.Elle laisse dans le deuil ses fils Maurice et Dan, ses petits-enfants Nicholas et Anne, ses arrière-petits-enfants Josh et Claire, sa soeur Agnès ainsi que son neveu et de nombreux amis.La famille recevra les condoléances au complexele dimanche 9 septembre de 14h à 17h et de 19h à 21h (Panachyda à 19h30); le lundi 10 septembre de 9h à 9h30, suivi des funérailles à 10h en l'église Assumption of the Blessed Virgin Mary, au 6175 10e avenue, Montréal.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Santa Cabrini serait apprécié.Vichnayia Pamyiat!