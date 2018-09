Atteint de leucémie à 11 ans, Ferrari lui offre de mémorables tours de piste

Âgé de seulement 11 ans, Caleb Hammond a récemment dû accepter que la leucémie l’emporterait sous peu. Conscient de la triste situation, il a décidé de profiter au maximum de chaque jour. Et dernièrement, il s’est retrouvé dans le siège passager d’une Ferrari 488 Challenge.

Conçue pour la piste, cette Ferrari vaut plus de 3,8 millions $ CAN.

Tout a commencé par une demande que le garçon a partagée sur les réseaux sociaux. Mordu de voiture, il demandait aux internautes de lui acheminer des autocollants de course automobile. Pour les apposer son cercueil. Il en a d’ailleurs reçu plusieurs milliers.

Le message de ce jeune résident de l’Iowa s’est rendu jusqu’aux oreilles de Garrett Hayim, propriétaire de la concession Ferrari Maserati de Fort Lauderdale en Floride. Si cet homme d’affaires a été particulièrement ému par l’histoire de Caleb Hammond, c’est entre autres parce que son père est lui-même un survivant du cancer.

Ferrari-Maserati of Fort Lauderdale, president Garrett Hayim delivered the surprise of a lifetime to 11-year-old Caleb Hammond. Full Story: https://t.co/aZC7h4KhKZ pic.twitter.com/ggtW4JCuyy

Désirant lui offrir bien plus que quelques autocollants, Garrett Hayim a décidé de faire vivre une histoire inoubliable à ce garçon. C’est ainsi qu’il a fait acheminer une Ferrari 488 Challenge jusqu’à la piste Iowa Speedway. Il a évidemment demandé à un pilote, Jody Coenen, de se rendre sur les lieux. Une combinaison de course attendait même le jeune passionné sur place.

Après avoir complété quelques toujours à un rythme modéré, le pilote n’a pas hésité à appuyer sur l’accélérateur jusqu’à atteindre une vitesse d’environ 325 km/h.

En se baladant à bord de cette Ferrari, Caleb Hammond a réalisé l’un de ses plus grands rêves. Sur WSVN 7News, on rapporte notamment qu’il caressait aussi l’idée de voir une partie des Packers de Green Bay. Il pourra sous peu inscrire un crochet supplémentaire sur sa liste de choses à accomplir puisque l’équipe de football l’a invité, en compagnie de sa famille, à assister à un de ses matchs.

Si vous désirez lui faire parvenir un autocollant de course pour décorer son cercueil, vous pouvez l’envoyer par la poste à l’adresse suivante : 314 North J Street, Oskaloosa, IA 52577.

An 11-year-old’s dying wish comes true thanks to this Ferrari race car in Newton. Meet Caleb Hammond tonight at 6. pic.twitter.com/iDtQt6sHei