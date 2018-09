ROY, Maurice



À la Résidence Desjardins de St-Sauveur le 2 septembre est décédé paisiblement, M. Maurice Roy à l'âge de 84 ans.Il laisse dans le deuil son épouse depuis 60 ans, Pierrette Lachapelle, ses trois enfants Lucie, Robert et Gilles, ses 7 petits-enfants ainsi que sa soeur et son frère, Yolande et Claude.La famille recevra les condoléances au complexe:le dimanche 9 septembre 2018 à partir de 13h, suivi d'une cérémonie religieuse à 15h.Comme marque de sympathie, des dons à la Fédération québecoise des Sociétés Alhzeimer du Québec seraient appréciés.