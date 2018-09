CODERRE, Micheline

(née Séguin)



À Laval, le 2 septembre 2018, à l'âge de 82 ans, est décédée Micheline Séguin épouse de feu Jean-Marc Coderre et mère de feu Marc.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Isabelle), Claude, René (Sylvie) et Linda (Tony), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Murielle, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:Le samedi 8 septembre 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h, une célébration commémorative aura lieu au même endroit à 20h30.