MORIN, Charles



Le 30 août 2018, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Charles Morin, tendre époux de Mme Micheline Morin (née Dugas), résident de Bedford.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Linda (Georges Deguire), Chantal (Francisco Medellin), Guylaine (Allan Bond) et Patrick (Caroline Doré); ses petits-enfants: Lauriane, Francis, Samantha, Anthony-James, Benjamin, Jessica et Kelly; son arrière- petite-fille Léah; ses frères et ses soeurs: Clément (Marie-Thérese), Claude (Évangéline), Gaston (Claire) et Pierrette; son beau-frère Fernand; ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Complexe Funéraire Brome-Missisquoi, 215 rue Rivière, Bedford, J0J1AO, 450-248-2911La famille remercie sincèrement toute l'équipe des soins intensifs de l'Hôpital BMP pour les excellents soins prodigués avec professionnalisme.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC.Vos témoignages de sympathie peuvent être transmis via notre site internet. www.complexebm.com