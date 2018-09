ST-AMAND PLOUFFE

Jeanne D'Arc



À Saint-Hyacinthe, le 1er septembre 2018, est décédée madame Jeanne D'Arc St-Amand à l'âge de 96 ans. Elle était l'épouse de feu Rosaire Plouffe.La défunte laisse dans le deuil ses enfants : Denis (Francine Landry), Gaétan (Sophie Bénazet) et Michel (Anick Zampini), ses petits-enfants : Olivier, Catherine, Philippe Emmanuelle et Chloé.Elle laisse également dans le deuil ses frères et soeurs : Gilberte (feu Maurice Alarie), Céline (feu Roger Chauvin), Rose-Hélène (Bernard Delobe) et Clémence, une belle-soeur Jeanne Plouffe (feu Joffre Lemoine), ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille de madame Jeanne D'Arc St-Amand recevra les condoléances, le samedi 8 septembre 2018 à 11 h, au:SAINT-HYACINTHE(près de l'école St-Joseph)www.ubaldlalime.comLes funérailles seront célébrées le même jour à 14 h en l'église paroissiale de Saint-Louis-sur-Richelieu, suivies de l'inhumation au cimetière paroissial.