Candidats dans le pétrin – La débandade se poursuit

Encore hier, deux candidats se sont mis dans le pétrin et, du coup, ont mis dans l’embarras leurs chefs. Désolant, frustrant et honteux pour les autres candidat-e-s, encore plus les « inconnus qu’on gagne à connaitre » dont je parlais hier.

Le député sortant du PQ Guy Leclair arrêté une deuxième fois pour conduite avec facultés affaiblies. Le candidat de la CAQ dans St-Jean, Stéphane Laroche, a été démissionné par François Legault parce qu’il a admis des mineurs dans son bar et moins bien payer ses employées que leurs collègues masculins.

Ça c’était hier seulement. La semaine passée, je parlais des « désavoués et du boulet » : Le Bouyonnec et Caire de la CAQ, de même que Blanc et Marcotte du PQ ainsi que Laplante du PCQ.

Et on ne parle pas de ceux et celles qui ne sont même pas parvenus à être investis comme candidat-e et que leur chef a tassé du revers de la main, tels Muguette Paillé du PQ et François Ouimet du PLQ.

C’est déplorable et ça alimente le cynisme du monde à l’égard de la politique. C’est triste mais aussi révoltant. Peu importe qu’ils et elle soient coupables ou non : c’est ça le pire. Leur droit à un procès juste et équitable est garanti par notre système de justice et ils sont innocents jusqu’à preuve du contraire. Mais cela n’empêche pas le tribunal populaire de juger.

Des standards plus élevés pour les politiciens

Je déplore que les gestes de quelques-uns, ou même seulement les soupçons à leur égard, portent ombrage au travail de tous les autres candidat-e-s qui s’investissent dans une campagne pour être élus et mener à bien les affaires de l’État. Nos affaires après tout.

À force d’entendre des histoires qui sèment le doute dans la tête des électeurs et des électrices, peut-on leur reprocher de se demander si le candidat ou la candidate devant eux a de réelles intentions honnêtes, vertueuses et qu’il ou elle n’a pas de squelettes dans le placard?

Avons-nous raison d’avoir des standards plus élevés envers celles et ceux qui aspirent à nous représenter? Avons-nous raison de leur demander d’être au-dessus de tout soupçon, alors que peu d’entre nous le sommes réellement?

Je crois que oui. Les 125 personnes qui seront élues à l’Assemblée nationale le 1er octobre prochain constituent un groupe restreint dans la société qui ont de lourdes responsabilités à assumer. On leur confie des milliards $ et le pouvoir de décider de l’avenir de millions de concitoyen-ne-s. Ce n’est pas rien quand même.

Comment cela peut-il arriver?

Comment se fait-il que ces candidat-e-s aient pu se faufiler jusqu’à obtenir l’approbation du chef de leur parti? Car après tout, pour se présenter comme candidat-e à l’élection au Québec, ça prend la signature du chef du parti si on n'est pas candidat-e indépendant.

François Legault a pris cela au pied de la lettre : c’est lui-même qui désigne les candidat-e-s de la CAQ. Il est l’unique responsable de ses choix. Avouez que ça peut questionner sur ses habiletés à prendre des décisions d’État. Que se passera-t-il, s’il est élu Premier ministre, quand il voudra choisir ceux qu’il voudra nommer à la mettre à place de hauts fonctionnaires choisis par le PLQ, comme le grand patron de l’UPAC ou le PDG d’Hydro-Québec?

De l’autre côté, Québec solidaire tient des assemblées avec ses membres, gérées strictement, et leur laissent le choix final. À ce que je sache, il n’existe aucune possibilité « légale » (selon les statuts du parti) pour remettre en question ce choix. Ça causerait une crise interne si la direction du parti osait s’aventurer sur ce terrain.

L’establishment d’un parti aura beau faire toutes les vérifications, mais il demeure que la démocratie a de meilleures chances de faire une sélection plus judicieuse. Une entrevue ne vaudra jamais une bonne assemblée générale.

Et si la sagesse populaire valait mieux qu’une seule tête bien-pensante?