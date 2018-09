Cannon envisagerait un retrait de l’ALENA s’il était encore au pouvoir

En entrevue avec Denis Lévesque, l’ancien ministre des Affaires étrangères du Canada Lawrence Cannon a commenté les tactiques brutales de négociation du président américain Donald Trump dans le dossier de l’ALENA.

«C’est un individu qui a toujours fait et mené ses choses de cette manière-là», a souligné M. Cannon.

Celui qui a également été ambassadeur du Canada à Paris croit que le Canada aurait peut-être avantage à se retirer de l’ALENA durant quelque temps plutôt que signer un mauvais accord.

«Je ne suis pas au gouvernement, mais très certainement, c’est une option que je regarderais sérieusement», a-t-il dit.

Il souligne que tout dépendant de l’offre qui est actuellement sur la table, il pourrait être intéressant pour le gouvernement de Justin Trudeau d’attendre les résultats de l’élection de mi-mandat avant de conclure quoi que ce soit avec les Américains.

«J’ai vu, moi, l’accord de libre-échange entre le Canada et l’Union européenne, a ajouté M. Cannon. J’ai vu le travail exceptionnel que notre équipe de négociateurs à Ottawa a pu réaliser. [...] Oui, on a fait des concessions, mais c’est toujours "gagnant-gagnant". Dans le cas de M. Trump, ça ne peut pas être "gagnant-perdant".»

Malgré les sorties virulentes de Donald Trump contre les organisations internationales comme l’ONU ou l’OMC, l’ex-ministre pense que les États-Unis continueront de coopérer avec ses alliés et les pays du monde entier.

«On verra bien avec les semaines et les mois qui vont venir comment les Américains eux-mêmes vont répondre à ça, a-t-il indiqué. Est-ce que les Américains souhaitent précisément avoir et jouer un rôle de second plan sur le plan international? On verra bien, mais je ne le pense pas.»