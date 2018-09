Ce n’est pas un reproche

Au tennis, les joueurs (et les joueuses) peuvent contester les décisions des juges de ligne en demandant une reprise vidéo. Des commentateurs télé peuvent alors prétendre que le joueur émet une récrimination, ce qui déplaît fortement à A. Leclerc et J.M. Hébert. À juste titre. Il ne faut sûrement pas parler de « récrimination » dans ce cas. Le mot récrimination signifie une plainte dans le sens de reproche, de critique. Exemple : Le juge écoute les récriminations des victimes. Un joueur de tennis va plutôt contester une décision et demander un contrôle ou une vérification lorsqu’un juge de ligne a signalé (et non appelé) une faute. Surtout quand ce joueur a déjà quatre victoires d’affilée, quatre victoires de suite ou quatre victoires consécutives. Toutes ces expressions sont correctes. L’adjectif consécutif et les locutions adverbiales d’affilée et de suite sont synonymes. Ils ont le sens de sans interruption, suivant, immédiatement ou à la suite de, chacun peut-être avec de subtiles nuances. Mais n’ergotons pas sur des détails ou, dit dans le langage commun, « ne coupons pas les cheveux en quatre ».