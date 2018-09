Cette bibliothèque «secrète» de McGill est l’endroit parfait pour étudier (ou faire la sieste)

L'Université McGill compte des dizaines d’endroits où s’installer pour étudier. Certains spots sont faits pour les groupes, d’autres pour étudier en silence. Mais dans les deux cas, il y a souvent beaucoup d’étudiants qui convoitent les mêmes sièges.

Or, il se trouve à McGill une petite bibliothèque que l'on oublie souvent, mais qui est l’endroit par excellence pour étudier en silence (ou faire la sieste ni vu ni connu). Il s'agit de la Birks Reading Room, au second étage du William and Henry Birks Building, rue University.

L’endroit offre beaucoup d'intimité et quelques places confortables où s'installer avec livres et ordinateur. Les magnifiques fenêtres laissent entrer une belle lumière et le look de la bibliothèque nous transporte (un peu) à Poudlard.

Une chose importante à savoir, avant d’aller étudier à la Birks Reading Room, est qu’en hiver, les bottes doivent être laissées à l’entrée de l’édifice. Oui, oui! Tous ceux qui désirent entrer dans l’édifice historique de McGill doivent se déchausser pour ne pas abîmer les magnifiques planchers. Attention aux pieds puants, dans ce cas!

On peut accéder à la salle de lecture de 9 h à 17 h les jours de semaine, avec une pause de 13 h à 14 h. Le week-end, l'édifice est fermé aux étudiants, car on y célèbre souvent de fabuleux mariages!

Si vous avez absolument besoin d’étudier le samedi, un autre magnifique spot sur le campus est l'Octagon Room de la Bibliothèque d’études islamiques, ouvert le samedi entre 10 h et 18 h.

Bonne session!

