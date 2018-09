Cinq vedettes à surveiller au TIFF

La star de la populaire série Game of Thrones fera tourner les têtes sur le tapis rouge du festival lundi soir pour la première mondiale du premier film anglophone de Xavier Dolan, The Death and Life of John F. Donovan, dont il joue le rôle titre. Jacob Tremblay, Natalie Portman, Susan Sarandon, Kathy Bates et Thandie Newton sont aussi attendus sur ce tapis rouge qui sera vraisemblablement très couru.