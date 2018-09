Comme une favorite locale

Dans le cœur de la Tchèque Lucie Safarova, il y a une place bien chaude pour Québec. Ceux qui en douteraient n’ont qu’à constater que l’athlète de 31 ans s’apprête à jouer pour une sixième fois au tournoi où elle fait maintenant partie des meubles.

Il y a un an, Safarova renouait avec Québec, où elle avait remporté quatre ans plus tôt (2013) le tournoi qui s’appelait à l’époque le Challenge Bell. Celle qui est maintenant une figure connue du public local avait vu son parcours prendre fin en demi-finale.

Si la vétérane n’est plus à l’apogée de son sport aujourd’hui, il n’en demeure pas moins que son vaste bagage bien garni sur la scène internationale lui confère une place de choix parmi les favorites, elle qui est semée cinquième tête de série.

« C’est sûr qu’elle n’est plus en montée, considérant son âge, mais elle a accompli de grandes choses et demeure une excellente joueuse et une extraordinaire personne. Les Tchèques ont gagné souvent la Fed Cup, entre autres grâce à elle », fait valoir le directeur de la Coupe Banque Nationale, Jacques Hérisset.

« On apprécie son côté sympathique. Elle est une fille tellement facile à gérer qu’elle est du genre à s’excuser de te demander pardon ! Je me souviens encore d’une année où elle était bien classée et on lui offrait son billet d’avion, mais elle tenait à monter en voiture de New York avec sa sœur. Elle a toujours été d’une belle simplicité », ajoute-t-il.

Apogée en 2015

Si elle continue de briller en double, où elle occupe le 34e rang mondial avec sa fidèle complice Bethanie Mattek-Sands, c’est en 2015 que Safarova a connu les meilleurs moments de son apogée en simple, mais aussi sa chute.

En plus de deux victoires en double dans des tournois du Grand Chelem, la Tchèque a fait les frais de la finale de Roland-Garros.

Au sommet de sa gloire, une infection bactérienne l’a toutefois contrainte à être hospitalisée. Les blessures se sont ensuite acharnées sur celle qui a tout de même décroché le bronze en double aux Jeux de Rio, à l’été 2016.

« Elle compte plusieurs beaux accomplissements et c’est inspirant de voir des joueuses de cet âge persévérer malgré les obstacles. Elle montre encore un désir incroyable de victoire et c’est admirable », note pour sa part Valérie Tétreault, gestionnaire des communications à Tennis Canada et analyste à TVA Sports.

Ancienne rivale

Tétreault, elle-même une ancienne joueuse, raconte aujourd’hui avec un certain amusement qu’elle a déjà affronté Lucie Safarova à Québec.

« Ça n’avait pas été une expérience super agréable », rigole-t-elle avec du recul.

« Je me souviens encore comment je me sentais débordée. J’avais réalisé ce jour-là qu’elle était vraiment d’un autre niveau. Je l’ai recroisée l’an passé et elle m’a répété à quel point elle adorait venir jouer à Québec. C’est une surface qui lui va bien et elle peut encore jouer du gros tennis. »

En plus d’avoir remporté le tournoi en 2013, Safarova avait été finaliste en 2009.

Lucie Safarova

Origine : République tchèque

Rang mondial WTA : 69e (34e en double)

Plus haut classement en carrière : 5e (2015)

Fiche WTA : 447-315

Titres WTA en carrière : 7