Comment devenir un meilleur gestionnaire ?

Maryse Boyce - 37e AVENUE

Être responsable d’une équipe requiert des aptitudes précises. À la fois guide et entraîneur, le gestionnaire doit diriger tout en veillant aux bonnes conditions de travail de son équipe. Voici des conseils à garder en tête pour s’améliorer.

Se mettre dans une posture d’apprentissage.

Cet énoncé est particulièrement vrai si vous avez été remarqué pour votre performance en tant que professionnel et avez été promu à un poste de gestionnaire, sans expérience préalable. « C’est comme si vous étiez un joueur dans une équipe, et que vous en deveniez l’instructeur, compare Alain Gosselin, professeur titulaire au département des ressources humaines à HEC Montréal. C’est complètement un autre travail et une autre perspective. Il y aura plein de nouvelles responsabilités à assumer, et elles ne viendront pas avec un mode d’emploi. » Diriger des réunions, donner de la rétroaction, préciser des attentes, évaluer la performance, décider de promotions : toutes vos nouvelles fonctions doivent devenir des occasions d’apprendre et de vous améliorer.

Passer en mode « coach »

Pour devenir un meilleur gestionnaire, il faut passer d’un mode où vous atteigniez vos objectifs par vous-même à celui où vous les atteignez par le travail des autres. « Vos résultats seront le produit de la performance des gens que vous dirigez », indique Alain Gosselin. Il est important de se le rappeler, car en tant qu’ex-professionnel performant, il peut être tentant de vouloir pousser l’employé sous votre responsabilité pour effectuer la tâche à sa place. « Ce n’est pas ça votre rôle, poursuit M. Gosselin. Quand vous êtes sur le bord de la bande comme coach, vous ne dites pas au joueur : reste sur le banc, je vais mettre tes patins et je vais aller jouer. » Il faut donc adopter une nouvelle façon d’envisager votre travail, en mettant en place des conditions où vos employés deviendront plus performants. Cela passe par le développement et la responsabilisation de votre personnel.

Regarder autour de soi

Face à toute nouvelle responsabilité, il est normal de se sentir un peu déstabilisé. Au lieu de plonger dans le vide et de n’écouter que son instinct, mieux vaut profiter de l’expérience des personnes qui vous entourent. Pour ce faire, rien de plus efficace que d’identifier dans votre entourage quelques individus dont vous admirez le style de gestion, et de les contacter pour discuter d’une situation qui vous préoccupe. « Allez prendre un café ensemble, suggère Alain Gosselin. Le gestionnaire va vous parler de son expérience et partager ses leçons. C’est très important, parce qu’après, vous allez avoir bénéficié de l’expérience d’autres personnes, et vous allez pouvoir agir. »

Solliciter de la rétroaction

Vous permettez à vos employés de s’améliorer par la rétroaction que vous leur donnez, à votre tour d’aller en chercher. « Le problème que l’on a généralement, c’est que plus on monte dans une organisation, moins on reçoit de feedback », constate Alain Gosselin. Comment s’y prendre ? En mobilisant deux ou trois personnes de confiance, qui peuvent être des employés, à qui on va poser des questions précises sur la façon dont vous menez les réunions, par exemple. Plus vos requêtes seront précises, plus vous augmenterez les chances d’obtenir ces précieux commentaires constructifs, essentiels au développement de vos qualités de gestionnaire.