Des 4 coins du monde pour voir Paul McCartney au Centre Vidéotron

Ils seront plus de 2100 des États-Unis. D’autres viendront d’Europe, d’Amérique du Sud et même d’Afrique, plus précisément du Zimbabwe. Selon le grand patron du Centre Vidéotron, Martin Tremblay, plus de 6000 détenteurs de billets résident au-delà d’un rayon de 200 kilomètres de la ville de Québec.