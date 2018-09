District 31: rebondissement «majeur» en vue

Après avoir regardé les quatre premiers épisodes de District 31, qui seront diffusés la semaine prochaine pour lancer la troisième saison du populaire drame policier, le mot « relax » est loin d’être le premier qualificatif qui surgit dans notre esprit. C’est pourtant celui utilisé par Luc Dionne et Fabienne Larouche pour décrire cette amorce. On ose à peine imaginer la suite...

Au terme d’un visionnement de presse fort couru organisé à Radio-Canada, le tandem auteur-productrice, a même parlé d’un rebondissement « majeur » qui surviendra juste avant la pause des Fêtes, histoire de donner aux 1,5 million de téléspectateurs qui suivent religieusement la série de quoi parler à Noël. « On n’en a même pas encore parlé aux comédiens ! » s’exclame Luc Dionne.

Mais revenons à cette première semaine soi-disant « relax ». L’action, qui reprend quatre mois après celle du dernier épisode, ne met pas de temps à décoller. Avant même le générique d’ouverture, on nous plonge au cœur de l’histoire qui marquera cette première avec une scène-choc : un homme trouve le cadavre d’un nouveau-né dans un conteneur à vêtements usagés.

L’affaire démarre comme toute bonne enquête (vidéo de surveillance, interrogation de témoin), mais bien assez tôt, on comprend qu’il n’y a rien de simple...

Et vous croyiez que l’assassinat de Phaneuf (Emmanuel Auger) par Daniel Chiasson (Gildor Roy), Laurent Cloutier (Patrick Labbé) et Maxime Vézeau (Vincent Leclerc) resterait impuni ? Attention. En prison, la veuve du bandit (Ève Aubert) semble déterminée à trouver les coupables et fait appel au journaliste Jean Brière (Jeff Boudreault) pour parvenir à ses fins.