Duel à saveur de revanche

PHILADELPHIE | La longue attente de plus de six mois sans football de la NFL est terminée. Les Falcons d’Atlanta et les Eagles de Philadelphie sont prêts à en découdre dans un affrontement sous un air de déjà-vu, après leur bataille corsée de janvier dernier, en séries.

Le 13 janvier, au deuxième tour des séries, les Eagles l’ont emporté de justesse, en route vers la finale de conférence. Or, les éventuels champions sont passés à un cheveu de connaître une fin plus désolante.

Avec 1 min 05 s à écouler au cadran, les Falcons progressent jusqu’à deux verges de la porte des buts. Sur un quatrième essai qui transformera le destin des deux équipes, le quart-arrière Matt Ryan saisit la remise pour viser son homme de confiance, Julio Jones, qui glisse. Le receveur se relève et le ballon file tout juste au-dessus de lui sans qu’il puisse le capter. Eagles 15, Falcons 10.

L’homme qui suivait Jones à la trace sur la séquence, Jalen Mills, n’a certainement pas oublié et s’attend à une autre épopée épique, ce soir, pour le botté d’envoi de la saison.

« Nous nous préparons à être les meilleurs. C’est notre état d’esprit. Nous serons difficiles à freiner. Il n’y a pas de panique dans cette équipe quand le match est serré. S’il faut que ça se rende encore au dernier jeu du quatrième quart, nous sommes prêts », a promis le demi de coin.

Des visages bien connus

Dans une ère où la continuité est une denrée rare, les Falcons s’amènent à Philadelphie avec une équipe infiniment peu affectée par les départs durant la saison morte.

En effet, pas moins de 19 des 22 partants de leur dernier match reviennent. À l’attaque, seul le centre-arrière Derrick Coleman n’est pas de retour et il faut considérer l’ajout du receveur recrue Calvin Ridley, qui pourrait faire un malheur aux côtés de Jones et Mohamed Sanu.

« Ils ont 10 de leurs 11 partants offensifs qui sont toujours en poste. Ça démontre à quel point la cohésion sera forte dans cette unité », a dit le plaqueur étoile Fletcher Cox à ce sujet.

« De notre côté, il y a eu quelques départs et nous avons des blessures parmi nos partants, mais la force de notre alignement est sa profondeur. Nous sommes aussi passés à travers la même situation la saison dernière avec les blessures. Ce sera un gros match pour débuter l’année », a-t-il continué.

Défensive presque intacte

En défensive, les Falcons ont laissé filer deux partants et apporté quelques changements, notamment en ramenant Vic Beasley à sa position d’ailier défensif. L’an dernier comme secondeur extérieur, sa production avait chuté de 15,5 à 5 sacs du quart par rapport à la saison précédente.

En couverture de passe, la tertiaire des Falcons demeure intacte. Et les jeunes secondeurs Deion Jones et De’Vondre Campbell, qui se démarquent par leur vitesse, sont toujours là.

« Ils sont extrêmement athlétiques et misent sur beaucoup de bons joueurs établis, peu importe qui va nous couvrir. Ce sera un gros test pour nous », a affirmé l’ailier rapproché Zach Ertz.

De l’émotion dans l’air

Évidemment, le premier match de la saison coïncide avec la fameuse levée de la bannière dans le stade des champions. Les émotions du moment ne rendront pas les jambes plus molles dans le camp des Eagles, a assuré l’entraîneur-chef Doug Pederson.

« Ce sera une grosse soirée. Les partisans seront fous quand la bannière sera levée. L’atmosphère sera grandiose. Cette équipe comprend toutefois que c’est une nouvelle saison et que nous sommes à 0-0 contre une équipe prétendante au Super Bowl. Ces événements qui nous font revenir sur nos accomplissements se sont multipliés, mais les gars savent sur quoi se concentrer. »