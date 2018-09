THIBODEAU COURCHESNE

Yvette



La famille Thibodeau annonce avec tristesse le décès d'Yvette Courchesne, à l'Hôpital Pierre Boucher, Longueuil, le 30 août 2018 à l'âge de 81 ans. Elle nous a quittés paisiblement, entourée de sa famille.Elle laisse dans le deuil son mari Édouard Thibodeau, ses filles Lynda, Marlene (Fernand), ses petites-filles Izara (Dominic) et Mélina (Thomas). Lui survivent également ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, cousins, cousines, neveux, nièces et de nombreux ami(e)s.Yvette s'est principalement vouée à sa famille, a aussi travaillé comme éducatrice d'enfants et a fait partie de nombreuses associations : Club Optimiste de Greenfield Park, Tenants des Arts et de la Culture de Saint-Lambert, Le Club des Aînées de Greenfield Park et elle était une fière chanteuse de la Chorale de St-Thomas-de-Villeneuve.La famille tient à remercier sincèrement toute l'équipe du Centre Chevalier de Lévis à Longueuil pour leurs très bons soins.La famille recevra les condoléances le samedi 8 septembre 2018 de 12h à 14h30 à:7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QUÉBEC(450) 463-1900www.dignitequebec.comUne célébration suivra dans la chapelle du salon funéraire à 14h30. L'inhumation des cendres se fera à une date ultérieure.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer serait apprécié.