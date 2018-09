DESVEAUX, Jeannine

(née Forget)



À St-Jean-sur-le-Richelieu, le 31 août 2018, à l'âge de 82 ans, est décédée Madame Jeannine Forget, épouse de Feu Maurice Desveaux, et mère de Feu Jacques Desveaux (Suzanne).Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Guylaine), Linda (Normand), Francine (Jean), François, André (Linda) , Philippe (Marie-Josée) et Luc (Natasha), ses 17 petits-enfants, ses 14 arrière- petits-enfants, ses soeurs Rita, Huguette et Yolande, ses frères Claude, Marcel, Jean, Yvon, Michel, Daniel et Fernand, ses belles-soeurs, sa grande amie Jeanne Décarie, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 9 septembre 2018 de 13h à 19h30 suivi des funérailles à 19h30 au complexe:La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital du Haut-Richelieu pour leurs bons soins prodigués.