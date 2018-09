YELLE, Émile



À St-Isidore, le 23 août 2018, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Émile Yelle, époux de Mme Jeanne-Paule Guérin.Outre son épouse , il laisse dans le deuil ses enfants Diane (Maurice Desgens), Normand (Diane Voizard) et Manon (Claude Bélanger), ses sept petits-enfants, ses deux arrière-petits-enfants, ainsi que frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 8 septembre 2018 à 13h30 en l'église de St-Isidore. Les funérailles suivront à 15h. Direction:MICHEL THÉRIAULT INC.4 RUE VERVAISMERCIERwww.rfmtheriault.ca