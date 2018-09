Encore cinq ans à jouer pour Tom Brady?

Le quart-arrière Tom Brady aimerait poursuivre sa carrière dans la NFL pour encore cinq saisons, incluant celle qui est sur le point de débuter.

La légende des Patriots de la Nouvelle-Angleterre a fait cette déclaration, mercredi, dans une vidéo sur Facebook en marge de son documentaire «Tom vs. Time».

«J’adorerais jouer pour cinq ans encore, a-t-il dit. Ce sera tout un défi pour moi. Je ne pense pas que ce sera facile. Je pense que ce sera très dur, mais je pense être en mesure de le faire.»

Brady a eu 41 ans au mois d’août, ce qui veut dire qu’il prendrait sa retraite à 45 ans, si son objectif se réalise.

«Quand tu arrêtes, tu en as fini, a ajouté le pivot. Je ne pense pas être prêt à dire que j’ai fini, car je ne sens pas ça. J’ai toujours l’impression d’avoir des choses à accomplir. Je conclurais mon parcours proche du sommet de la montagne et je me dirais “C’est bon, j’ai fini”. Non, j’ai travaillé très fort pour me rendre où je suis. Pourquoi ne pas finir?»

«Plusieurs joueurs se retirent à 33 ans. Si on regarde le monde du football, une carrière de 10 ans c’est une grande carrière. Pour ma part, je crois que les huit dernières années de ma carrière ont été bien meilleures que les 10 premières. Alors, pourquoi ne pas prolonger? C’est ce que j’essaie de faire.»

Brady a débuté sa carrière en 2000. Il a depuis été nommé au Pro Bowl à 13 occasions, complété 63,9% de ses passes pour des gains de 66 159 verges et 488 touchés. Il a également participé à huit Super Bowls, en remportant cinq. Il est ainsi le quart-arrière avec le plus de championnats dans l’histoire de la NFL.