PETITGREW, Jeannette



Au Centre Hospitalier Hôtel-Dieu de St-Jérôme, le 1er septembre 2018, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Jeannette Petitgrew, épouse de feu M. Raynald Morneau, demeurant à St-Jérôme.La défunte laisse dans le deuil ses enfants: Henri Gauvin (Marie-Josée Triolet), Georges Gauvin, Colette Gauvin (Réjean Laliberté), Bernard Gauvin (Patricia Béland), feu Denis Gauvin, Sylvain Morneau (Lina Ouellet), Johanne Morneau (Réal Ouellet), ses petits-enfants: Nicolas, Stéphanie, Julie, Anick, Mathieu, François, Louis-Philippe, Simon, Martin, Myriam, Marc-André, Frédéric, Anne-Maude, Roxanne, Gabriel, ses arrière-petits-enfants: Noémie, Alexis, Samuel, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.Mme Jeannette Petitgrew sera exposée le vendredi 7 septembre 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h et jour des funérailles à compter de 9h, à la:ANDRÉ LÉGARÉ INC6295, PRINCIPALEST-CALIXTE, J0K 1Z0www.residencelegare.comLes funérailles seront célébrées le samedi 8 septembre 2018 à 11h en l'église paroissiale de St-Calixte.