Fantasy football: les joueurs que j'aime et ceux que je n'aime pas pour la première semaine d'activité

L’attente est terminée et la saison de la NFL peut enfin commencer: on entame la première semaine du calendrier. C’est la semaine la plus difficile à prévoir en fantasy football, la rotation des joueurs offensifs de plusieurs équipes étant encore à déterminer. Vos équipes fantasy sont prêtes et tous les participants se voient déjà champions.

Voici mes prévisions pour vous aider à au moins remporter votre première confrontation.

Qui j’aime

Porteurs

Christian McCaffrey (CAR): Le dynamique porteur des Panthers a connu un excellent calendrier préparatoire et il risque d’avoir beaucoup de bonnes occasions face aux Cowboys. Je ne pense pas nécessairement que la défensive de Dallas est mauvaise, je pense plutôt que l’attaque des Cowboys redonnera souvent le ballon à la Caroline dans des situations favorables.

Alex Collins (BAL): Il a montré de belles choses l’an dernier et commencer la saison face aux Bills pourrait lui donner des ailes. Une confrontation favorable face à la pire défensive au sol l’an dernier.

Royce Freeman (DEN): La recrue entamera la saison comme partant et j’aime le fait qu’il commence sa campagne à domicile. Case Keenum sera en mesure de faire respecter l’attaque aérienne, ce qui devrait donner à Royce l’espace dont il a besoin.

Mentions honorables: Jamaal Williams (GB), David Johnson (ARI) et Leonard Fournette (JAX)

Receveurs

DeAndre Hopkins (HOU): Je ne vois pas de grandes améliorations dans la tertiaire des Pats pour une défensive qui a alloué le troisième total de points aux receveurs l’an dernier. Avec Watson comme passeur, Hopkins devrait avoir une bonne journée de travail.

Stefon Diggs (MIN): Je vois une performance sans bavure pour l’attaque des mauves face aux Niners à domicile. Kirk Cousins a toujours excellé dans les feintes de jeu au sol pour ensuite lancer le ballon dans les zones intermédiaires, ce qui devrait profiter à Diggs.

Michael Crabtree (BAL): J’aime bien ce rendez-vous pour l’attaque des Ravens face aux Bills. Je pense que la chimie va opérer entre le receveur et le vétéran Joe Flacco. Il devrait être ciblé souvent comme receveur numéro un.

Mentions honorables: Michael Thomas (NO), Devin Funchess (CAR) et Juju Smith-Schuster (PIT)

Quarts-arrières

Deshaun Watson (Hou): J’espère seulement que les Texans ont pris des notes lors du match d’ouverture des Chiefs, l’an dernier, au domicile des Pats avec un quart-arrière mobile. La défensive des Pats avait eu beaucoup de difficulté et je ne vois pas comment ils pourront arrêter Watson avec un plan de match similaire.

Drew Brees (NO): Drew Brees connaîtra de nouveau une saison fantasy de rêve. Il est particulièrement difficile à stopper au Superdome. Il serait surprenant de voir les jeunes Bucs donner du fil à retordre à un vieux loup comme Brees.

Cam Newton (CAR): Une confrontation favorable pour commencer la saison, face à la défensive des Cowboys, qui était en milieu de peloton contre l’attaque aérienne l’an dernier. Le gourou offensif Norv Turner n’a pas son pareil pour améliorer l’efficacité des quarts-arrières et, s’il parvient à faire de même avec Cam, beaucoup de poolers seront heureux.

Mentions honorables: Andrew Luck (IND) et Jared Goff (LAR)

Ailiers rapprochés

Rob Gronkowski (NE): Un choix facile, mais, comme Edelman ne participera à aucun des quatre premiers matchs, le gros bonhomme sera très occupé. C'est tout simplement un animal près de la zone des buts et il n’y a pas grand-chose que les défensives adverses puissent faire pour le contenir.

Delanie Walker (TEN): Les Dolphins ont eu la pire défensive face aux ailiers rapprochés lors de la dernière campagne. Walker n’est plus une jeunesse, mais il demeure très difficile à couvrir et reste une cible de choix dans la zone payante pour Mariota.

Benjamin Watson (NO): La réunion avec Brees pourrait créer des flammèches (la connexion avait été spectaculaire en 2015). Les Saints ont beaucoup de menaces à surveiller, ce qui pourrait donner de l’espace à l’ailier rapproché.

Mentions honorables: Zach Ertz (PHI) et Jimmy Graham (GB)

Top-3 – Défensive

Baltimore: Les Ravens ne feront qu’une bouchée de l’attaque des Bills. Nathan Peterman n’est pas Joe Montana, et ce sera un départ difficile dans le zoo à Baltimore.

Minnesota: Il n’y a pas beaucoup de défensives plus profondes que celle-là. L’organigramme est bourré de joueurs défensifs talentueux et la perte de McKinnon, chez les Niners, m’apparaît très importante.

Caroline: Un duel force contre force opposant l’excellente défensive terrestre des Panthers à une très bonne ligne offensive et un solide porteur à l'occasion de la visite des Cowboys. Je parie que la Caroline sera en mesure d’arrêter Zeke et de rendre l’attaque unidimensionnelle.

Qui je n’aime pas

Porteurs

Le'Veon Bell (PIT): Premièrement, au moment d'écrire ces lignes, on ne sait pas si le porteur vedette sera en uniforme. Même si ce devait être le cas, n'oublions pas que Bell, l'an dernier, dans des circonstances similaires, avait eu besoin de quelques semaines pour trouver son rythme. J’anticipe la même chose, même si la jeune défensive des Browns n’est pas encore une force.

Chris Carson (SEA): Les Broncos avaient une défensive top-5 contre le sol lors de la dernière campagne et ils sont intraitables à domicile. Ce sera une longue journée au boulot pour les Seahawks et Carson.

Alfred Morris (SF): Même si le vétéran est le porteur numéro un chez les Niners, sa production sera ardue lorsqu'il visitera le Minnesota pour commencer la saison. Il ne faut pas s’attendre à des miracles, même avec Kyle Shanahan comme stratège offensif.

Autres mentions: LeSean McCoy (BUF) et Peyton Barber (TB)

Receveurs

Odell Beckham Jr. (NYG): OBJ face à la défensive des Jaguars. Avantage aux demis de coin de l’équipe de la Floride, qui ont terrorisé tous les receveurs de la ligue l’an dernier. Rien à ajouter.

Doug Baldwin (SEA): Le receveur des Seahawks a mentionné qu’il n’était pas à 100 % pour commencer la saison. Face à Denver et une solide défensive, ça n’augure rien de bon.

Marquise Goodwin (SF): J’aime bien les qualités athlétiques de Goodwin, mais, contre la tertiaire du Minnesota, ce sera difficile. L’an dernier, la défensive des mauves se classait au neuvième rang face aux receveurs adverses.

Autres mentions: Josh Gordon (CLE) et Sammy Watkins (BUF)

Quarts-arrières

Russell Wilson (SEA): Si Russell connaît une bonne partie face à Denver, il est tout simplement un magicien. Face à une défensive qui excelle à faire pression sur le quart-arrière adverse, Wilson pourrait trouver le temps long avec sa ligne offensive, plutôt moyenne dans un environnement hostile.

Jimmy Garoppolo (SF): Jimmy G a lui aussi un départ peu convenable face à une défensive coriace. De plus, il n'est pas facile pour les quarts-arrières adverses de jouer dans le stade couvert du Minnesota, où la foule produit un bruit intense.

Dak Prescott (DAL): Je vois mal comment Prescott serait une menace en fantasy cette saison. Le manque d’outils dans l’attaque aérienne des Cowboys est évident. Pour connaître du succès cette saison, ils devront courir le ballon, ce qui est rarement payant pour un quart-arrière.

Autres mentions: Aucune

Ailiers rapprochés

George Kittle (SF): Récemment remis d’une blessure à une épaule, il devra affronter la deuxième meilleure défensive (Minnesota) face aux ailiers rapprochés l’année dernière. Une dure journée en perspective.

Evan Engram (NYG): Il vient de se remettre d’une commotion, ce que je n’aime particulièrement pas en début de saison. Les Jags étaient aussi dans le top-10 des meilleures défensives face aux ailiers rapprochés l’an dernier. 1+1=2

Cameron Brate (TB): Je pense tout simplement que Brate ne sera pas très ciblé dans ce duel contre les Saints. La production viendra du jeune O.J. Howard.

Autres mentions: Luke Willson (DET)

TOP-50 – Porteurs de ballon

1) Todd Gurley II (LAR)

2) David Johnson (ARI)

3) Alvin Kamara (NO)

4) Melvin Gordon (LAC)

5) Christian McCaffrey (CAR)

6) Kareem Hunt (KC)

7) Alex Collins (BAL)

8) Saquon Barkley (NYG)

9) Ezekiel Elliott (DAL)

10) Leonard Fournette (JAX)

11) Dalvin Cook (MIN)

12) Jordan Howard (CHI)

13) Derrick Henry (TEN)

14) Devonta Freeman (ATL)

15) Le'Veon Bell (PIT)

16) Lamar Miller (HOU)

17) Royce Freeman (DEN)

18) Joe Mixon (CIN)

19) Jamaal Williams (GB)

20) Kenyan Drake (MIA)

21) James White (NE)

22) Marshawn Lynch (OAK)

23) Carlos Hyde (CLE)

24) Peyton Barber (TB)

25) Chris Carson (SEA)

26) LeSean McCoy (BUF)

27) Bilal Powell (NYJ)

28) Jay Ajayi (PHI)

29) Jordan Wilkins (IND)

30) LeGarrette Blount (DET)

31) Dion Lewis (TEN)

32) Adrian Peterson (WAS)

33) Chris Thompson (WAS)

34) Tevin Coleman (ATL)

35) Duke Johnson Jr. (CLE)

36) Latavius Murray (MIN)

37) C.J. Anderson (CAR)

38) Alfred Morris (SF)

39) Tarik Cohen (CHI)

40) Rex Burkhead (NE)

41) Corey Clement (PHI)

42) Giovani Bernard (CIN)

43) Doug Martin (OAK)

44) Matt Breida (SF)

45) Isaiah Crowell (NYJ)

46) Ronald Jones II (TB)

47) Frank Gore (MIA)

48) Ty Montgomery (GB)

49) Theo Riddick (DET)

50) James Conner (PIT)

TOP-50 – Receveurs de passe

1) DeAndre Hopkins (HOU)

2) Antonio Brown (PIT)

3) Julio Jones (ATL)

4) Davante Adams (GB)

5) Michael Thomas (NO)

6) A.J. Green (CIN)

7) Keenan Allen (LAC)

8) Stefon Diggs (MIN)

9) Tyreek Hill (KC)

10) Larry Fitzgerald (ARI)

11) T.Y. Hilton (IND)

12) Michael Crabtree (BAL)

13) Jarvis Landry (CLE)

14) Marvin Jones Jr. (DET)

15) Devin Funchess (CAR)

16) Mike Evans (TB)

17) Golden Tate (DET)

18) Allen Robinson II (CHI)

19) Amari Cooper (OAK)

20) Adam Thielen (MIN)

21) Odell Beckham Jr. (NYG)

22) JuJu Smith-Schuster (PIT)

23) Robert Woods (LAR)

24) Demaryius Thomas (DEN)

25) Chris Hogan (NE)

26) Corey Davis (TEN)

27) Brandin Cooks (LAR)

28) Will Fuller V (HOU)

29) Doug Baldwin (SEA)

30) Nelson Agholor (PHI)

31) Robby Anderson (NYJ)

32) Kenny Stills (MIA)

33) Sammy Watkins (KC)

34) Emmanuel Sanders (DEN)

35) Josh Gordon (CLE)

36) Michael Gallup (DAL)

37) Jordy Nelson (OAK)

38) Ted Ginn Jr. (NO)

39) Sterling Shepard (NYG)

40) Cooper Kupp (LAR)

41) Marquise Goodwin (SF)

42) Kelvin Benjamin (BUF)

43) Jamison Crowder (WAS)

44) Pierre Garcon (SF)

45) DeVante Parker (MIA)

46) Josh Doctson (WAS)

47) Taywan Taylor (TEN)

48) Taylor Gabriel (CHI)

49) Quincy Enunwa (NYJ)

50) Mohamed Sanu (ATL)

TOP-25 – Quarts-arrières

1) Drew Brees (NO)

2) Aaron Rodgers (GB)

3) Deshaun Watson (HOU)

4) Kirk Cousins (MIN)

5) Cam Newton (CAR)

6) Tom Brady (NE)

7) Philip Rivers (LAC)

8) Andrew Luck (IND)

9) Matthew Stafford (DET)

10) Jared Goff (LAR)

11) Matt Ryan (ATL)

12) Ben Roethlisberger (PIT)

13) Alex Smith (WAS)

14) Derek Carr (OAK)

15) Marcus Mariota (TEN)

16) Russell Wilson (SEA)

17) Jimmy Garoppolo (SF)

18) Joe Flacco (BAL)

19) Patrick Mahomes II (KC)

20) Sam Bradford (ARI)

21) Nick Foles (PHI)

22) Mitchell Trubisky (CHI)

23) Dak Prescott (DAL)

24) Sam Darnold (NYJ)

25) Ryan Tannehill (MIA)

TOP-25 – Ailiers rapprochés

1) Rob Gronkowski (NE)

2) Travis Kelce (KC)

3) Zach Ertz (PHI)

4) Greg Olsen (CAR)

5) Kyle Rudolph (MIN)

6) Delanie Walker (TEN)

7) Jimmy Graham (GB)

8) Trey Burton (CHI)

9) David Njoku (CLE)

10) Austin Seferian-Jenkins (JAX)

11) Jordan Reed (WAS)

12) Evan Engram (NYG)

13) Benjamin Watson (NO)

14) Charles Clay (BUF)

15) Jack Doyle (IND)

16) Tyler Eifert (CIN)

17) O.J. Howard (TB)

18) Jared Cook (OAK)

19) Austin Hooper (ATL)

20) Ricky Seals-Jones (ARI)

21) Mike Gesicki (MIA)

22) Cameron Brate (TB)

23) Jesse James (PIT)

24) George Kittle (SF)

25) Luke Willson (DET)

