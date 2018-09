Fantasy football: 24 observations pour vous aider à faire vos choix

Afin de vous aider à faire vos choix de joueurs en vue de la première semaine d’activités dans la NFL, nous avons suivi de près pour vous certaines des batailles les plus significatives en termes de fantasy. Voici notre compte-rendu!

Vous aimez discuter de la NFL et de fantasy football? Nous vous invitons à vous abonner aux pages Facebook NFL Fans du Québec et Nos précieux conseils de fantasy football.

Porteurs de ballon

Nouvelle-Angleterre

Les choses se clarifient avec James White qui est dans le siège du conducteur pour commencer la saison comme porteur de ballon numéro un. Rex Burkead devrait normalement être de retour à temps de sa blessure pour donner un coup de main et la recrue Sony Michel commencera vraisemblablement comme troisième porteur. Cependant, ne tenez rien pour acquis avec les Pats, ils ont la fâcheuse habitude d’être imprévisibles avec l’attaque terrestre.

Miami

Photo AFP

C’est finalement Kenyan Drake qui a remporté le poste de partant comme il se devait de le faire. Certains experts voyaient Kalen Ballage comme une déception en fantasy, mais tout laisse croire qu’il n’aura même pas l’occasion d’être une déception. Comme prévu, Frank Gore assumera le tâche de porteur en situation de courts gains.

Jets de New York

C’est finalement Bilal Powell qui semble avoir remporté le poste de porteur numéro un. Ce n’est pas nécessairement important, car l’entraîneur-chef de l’équipe a affirmé qu’il utilisera un comité de porteurs et qu’il choisira pendant la rencontre celui qui performera au plus haut niveau. Il faut donc s’attendre à des performances en dent de scie pour le jeu au sol new-yorkais.

Cleveland

Comme prévu, Carlos Hyde a eu le meilleur sur la recrue Nick Chubb pour occuper le poste de partant. Hyde a intérêt à bien performer, car Chubb a démontré de belles aptitudes comme porteur. Duke Johnson assumera le rôle de porteur en situation aérienne.

Indianapolis

Photo AFP

Blessé à l’aine, Marlon Mack sera rétabli pour commencer l’année du bon pied. Il a laissé ses poursuivants loin derrière et tant qu’Andrew Luck demeure en santé, il accumulera de bonnes statistiques au sol. Nyheim Hines, sur qui l’on fondait de bons espoirs, restera loin du terrain ayant démontré certains problèmes à garder le ballon dans ses mains.

Denver

Il n’y a qu'un seul nom prononcé sur les lèvres à Denver au poste de porteur de ballon et c’est celui de la recrue Royce Freeman. Il est tout en haut de l’organigramme alors que Devontae Booker devra se contenter du poste de numéro deux pour commencer la saison.

Oakland

Photo AFP

Rien ne semble avoir changé avec les Raiders alors que les vétérans Marshawn Lynch et Doug Martin occupent respectivement les postes de numéro un et deux. Jalen Richard a impressionné en match préparatoire, mais il devra quand même se contenter d’être le numéro trois.

Philadelphie

Une autre ville où le statu quo semble être préservé. Corey Clement vient tout juste de revenir d’une blessure et Jay Ajayi est présentement sur la touche. Ajayi est le porteur numéro un, mais il sera intéressant de surveiller son statut cette semaine. Le vétéran Darren Sproles est le porteur numéro trois.

Washington

Aucun champ arrière n’a connu plus de rebondissements que celui des Redskins pendant le calendrier présaison. La blessure de Guice a amené la direction de la formation à signer Adrian Peterson. Il devrait commencer comme porteur numéro un. Chris Thompson est de retour à l’entraînement et semble prêt pour la première rencontre et Rob Kelley est aussi dans le décor. Samaje Perine est toujours blessé et ne semble plus faire parti des plans à Washington. On peut s’attendre à voir une utilisation par comité avec cette équipe.

Detroit

La recrue Kerryon Johnson a bien fait, mais ce ne sera pas suffisant pour commencer comme partant lors de la première semaine. Il semble que le poste reviendra au bon vieux LeGarrette Blount. Le statut d’Ameer Abdullah est difficile à évaluer, mais il est présentement le porteur numéro deux.

Green Bay: Jamaal Williams, Ty Montgomery et Aaron Jones

Photo AFP

Les choses sont claires avec les Packers. Jamaal Williams est le porteur numéro un et l’entraîneur-chef, Mike McCarthy, a déclaré qu’il aurait une grosse saison. Ty Montgomery est le second porteur et Aaron Jone commence la campagne avec une suspension.

Tampa Bay

Peyton Barber a coiffé la recrue Ronald Jones II pour le poste de partant. Je m’attends à voir Barber être utilisé à profusion avec les Bucs. La saison de Charles Sims est terminée en raison d’une blessure.

Seattle : Carson vs Penny

Chris Carson a eu raison de la recrue Rashaad Penny comme porteur numéro un des Seahawks. Son numéro sera appelé abondamment cette saison. Il faudra observer comment Penny se comporte comme numéro deux pendant la saison.

Receveurs

Pittsburgh

La blessure de James Washington à l’abdomen soulève des questions comme receveur numéro trois des Steelers. Juju Smith-Schuster a démontré qu’il est facilement le deuxième receveur de l’équipe et qu’il sera dangereux à ce poste.

Cleveland

Le retour de Josh Gordon amène plus de stabilité aux receveurs des Browns. Jarvis Landry est considéré comme le deuxième receveur dans l’organigramme, mais sera utilisé comme un numéro un. Antonio Callaway a réussi à saisir le poste de numéro trois et il faudra garder un œil sur lui autant sur le terrain qu’en dehors.

Baltimore : Michael Crabtree, Willie Snead et Jon Brown

Crabtree est numéro un, John Brown le deuxième receveur et Snead complète le trio. Aussi simple que ça.

Cincinnati

Photo AFP

John Ross commencera la saison comme deuxième receveur des Bengals et c’est Tyler Boyd qui a hérité du poste de troisième receveur. John Ross est à surveiller avec sa vitesse exceptionnelle. Est-ce qu’il sera capable de transposer cette vitesse en gros jeux? C’est la question qu’il faut se poser.

Tennessee

Corey Davis est le receveur alpha des Titans. Malgré sa blessure, Rishard Matthews devrait revenir à temps pour le premier match et agir comme deuxième receveur. Taywan Taylor a très bien fait et sera au porte de receveur numéro trois.

Dallas

Michael Gallup commence à s’imposer comme un receveur important pour les Cowboys même s’il est derrière Terrance Williams dans l’organigramme de l’équipe comme receveur numéro deux. Allen Hurns est toujours numéro un et il soigne une blessure à l’aine qui l’a déjà ennuyé par le passé.

Washington

Photo AFP

C’est Jamison Crowder qui est présentement le receveur numéro un de l’équipe et il semble que Paul Richardson a réussi à battre Josh Doctson comme receveur numéro deux. Cependant, Doctson verra beaucoup de terrain et aura la chance de se faire valoir.

Atlanta

Mohamed Sanu occupe toujours le poste de deuxième receveur et Ridley a encore du chemin à faire pour prendre sa place. La recrue a échappé des ballons facilement attrapables et il semble moins attrayant qu’au début du camp des Falcons en fantasy.

Caroline : Devin Funchess, D.J. Moore, Torrey Smith et Jarius Wright

Devin Funchess est le receveur de la situation en Caroline. Le vétéran Torrey Smith sera le deuxième receveur et la recrue D.J Moore lui souffle dans le dos, mais commencera comme troisième receveur des Panthers.

Ailier rapproché

Baltimore

Photo AFP

Hayden Hurst sera au sommet de l’organigramme à son retour au jeu. Je ne pense pas qu’il soit rétabli pour le premier match. Mark Andrews est en avance comme numéro deux pour l’instant.

Denver

Le temps de jeu sera très partagé entre Jeff Heuerman et Jake Butt. Les deux seront utilisés, mais Butt démontre le plus de potentiel.

Si vous avez des questions à nous soumettre sur le fantasy football, écrivez-nous au fantasyfootball@quebecormedia.com