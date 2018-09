France: à Saint-Martin, des familles encore dans la précarité un an après Irma

Ni eau courante ni électricité. Une simple bâche pour se protéger: depuis le passage de l’ouragan Irma il y a un an, certaines familles du territoire français de Saint-Martin sont toujours dans une grande précarité, dans des maisons sans toit ou sans mur, à la merci d’un nouveau cyclone.

Anet vit encore, avec ses trois enfants, au bord du lagon de Quartier d’Orléans, à l’est de l’île, l’un des quartiers les plus pauvres. Lors du passage de l’ouragan, le plus violent jamais connu dans le Pacifique, la mer est montée et a emporté tout ce que l’ancienne fleuriste possédait.

Pendant plusieurs mois, sa famille a logé chez des amis, mais depuis février, elle est revenue dans sa maison. Désormais, la «chambre» de ses fils a une vue sur le lagon bien dégagée: le mur est entièrement tombé... «Il y a plein de moustiques, on n’a pas d’eau ni d’électricité. Je ne peux pas rester dans cette situation», lance la mère de famille d’une quarantaine d’années.

Elle s’éclaire avec de petites lampes à piles éparpillées dans la maison et récupère l’eau chez des amis. «Aujourd’hui j’ai vraiment besoin d’aide, je n’ai plus aucun revenu, il me faut un logement et quand j’en aurai un, je pourrai trouver des petits boulots», souligne-t-elle.

Un an après le passage dévastateur d’Irma à Saint-Martin et Saint-Barthélemy (Antilles françaises), la reconstruction se poursuit dans les deux îles, mais elle reste lente à Saint-Martin, plus touchée, et confrontée à des problèmes d’assurances et d’acheminement de matériaux.

Irma a dévasté les Caraïbes les 5 et 6 septembre 2017, faisant notamment 11 morts à Saint-Martin et endommageant à divers degrés 95% du bâti dans cette île et celle de Saint-Barthélemy.

À Saint-Barthélemy, où l’ouragan a causé moins de ravages, les stigmates sont aujourd’hui peu visibles. «L’île a remonté la pente très vite, la reconstruction est quasiment réglée et la saison touristique va pouvoir se dérouler dans des conditions excellentes», assure Philippe Gustin, délégué interministériel à la reconstruction et préfet de Guadeloupe (Antilles).

«Dysfonctionnements préexistants»

«Pour Saint-Martin, les choses sont plus compliquées», en raison de l’ampleur des dégâts, la division du territoire entre les parties française et néerlandaise, la taille de l’île (qui comptait 35.000 habitants en partie française avant l’ouragan contre 9.500 à Saint-Barth), et la situation fragile en termes socio-économiques et d’urbanisme, explique Philippe Gustin.

«On part de loin. Irma a été le révélateur de dysfonctionnements préexistants», dit-il.

Un peu partout à Saint-Martin, des toitures recouvertes de bâches et des maisons non réparées témoignent encore de la puissance du cyclone. «Petit à petit on revient, c’est dur, c’est un travail de longue haleine», admet le président de la collectivité de Saint-Martin, Daniel Gibbs.

Dans ce territoire qui concentre une population aux ressources financières limitées - avec seulement 40% de propriétaires assurés - et une immigration massive, la reconstruction a été en partie freinée par le retard des assureurs. Notamment lié aux difficultés pour les experts à se rendre dans l’île après Irma, et aux nombreuses contre-expertises déposées par les particuliers.

Autre frein, le difficile acheminement des matériaux, dans une île où 80% des marchandises passaient par le seul port en eaux profondes, Phillipsburg en partie hollandaise, qui ne re-fonctionne qu’à 40%.

Concernant le secteur touristique, moteur économique de Saint-Martin, «tout porte à croire que l’activité va reprendre en décembre», même si seulement 800 chambres seront disponibles (la moitié de ce qui existait auparavant).

Après une année scolaire difficile et écourtée par Irma, la rentrée dans les établissements scolaires de Saint-Martin tous sinistrés n’a pas été tout à fait «normale», avec moins d’élèves que l’année dernière, et des réparations qui ont pris du retard.

Les effectifs des établissements ont fondu et 1.329 élèves de moins sont attendus pour la rentrée par rapport aux prévisions de la rentrée 2017. De nombreuses familles ont quitté l’île et scolarisé leurs enfants ailleurs.

À Quartier d’Orléans, Yvonne, la quarantaine, vit toujours dans le sous-sol de sa maison. L’ouragan a endommagé le plafond de la cuisine, une poche d’eau s’est formée sous le bois, imbibant le béton et menaçant le tout d’effondrement. La sécurité civile, alertée par la Croix-Rouge, est venue aider la famille. Les larmes roulant sur ses joues, Yvonne explique n’avoir «pas assez d’argent pour réparer».

Fin juillet, le premier chantier a débuté chez Élise, 91 ans, dans sa maison située juste derrière l’Église catholique, dont la toiture et les ouvertures ont été soufflées par l’ouragan. Depuis, Élise est hébergée chez sa fille... prénommée Irma.