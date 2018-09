Gestion douteuse du Pub O'Bock: le candidat Laroche n’avait pas tout dit, plaide Legault

François Legault a défendu son processus de sélection de candidatures et affirme que l’ex-candidat Stéphane Laroche n’avait pas tout dit à son équipe.

«Il y avait de l’information que je ne savais pas, et ça, je n’aime pas ça. Je n’étais pas au courant de la question de l’équité salariale et des pratiques douteuses avec les bracelets. Je ne savais pas qu’il y avait eu une troisième infraction. J’ai pris la décision qui s’imposait», a justifié François Legault.

La veille, son parti s’est débarrassé de M. Laroche, propriétaire du pub O'Bock, un établissement situé à Saint-Jean-sur-Richelieu, et qui se présentait dans la circonscription de Saint-Jean. Son commerce était reconnu pour avoir régulièrement accueilli des mineurs. Il aurait aussi offert un salaire inférieur aux femmes, en comparaison de celui versé à ses employés masculins.

M. Legault a reconnu que la Coalition avenir Québec (CAQ) savait qu’il avait déjà eu des sanctions pour avoir accueilli des adolescents dans son établissement. «Je sais que vous n’avez jamais fait ça rentrer avec une fausse carte dans un bar, mais je sais que des jeunes deviennent très habiles pour fabriquer de fausses cartes. Je ne crois pas que ces deux infractions méritaient d’exclure la candidature.»

«Sérieuses lacunes à l’égard du contrôle des mineurs à l’établissement», «engagement non respecté», «cas de multiples récidives» nécessitant «une sanction qui comprend des considérations punitives et exemplaires», la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) a toutefois tapé à plusieurs reprises sur les doigts du propriétaire de l’estaminet.

«Le nain a été bien traité»

M. Legault s’en est par ailleurs pris à un membre de son équipe de communication qui a affirmé à La Presse canadienne qu’un nain embauché par M. Laroche pour animer la Nain-Jean-Baptiste «a été bien traité et il a été payé». Questionnée en mi-journée mardi par notre Bureau d’enquête, la Coalition avenir Québec a d’abord dit avoir confiance en M. Laroche, qui portait les couleurs du parti dans la circonscription de Saint-Jean, en Montérégie. Le porte-parole Mathieu St-Amand nous a dit que la CAQ était au courant des problèmes du bar. «M. Laroche a été entièrement transparent. Ça ne le disqualifie pas pour occuper une fonction publique», a-t-il affirmé dans un premier temps.

François Legault «n’était pas content» quand il a entendu ça. «C’est quelqu’un qui fait partie de notre équipe de communication, mais il a probablement répété ce que quelqu’un lui a dit, peut-être le candidat lui-même. Mais je n’étais pas content de voir ça», a-t-il dit.