Grands Prix cyclistes: Montréal fera grimacer les cyclistes

Même si le changement de parcours semble plutôt anodin en apparence à Montréal, plusieurs cyclistes s’attendent à grimacer encore plus que par le passé.

«Les équipes avaient eu l’information de ce changement en début de saison», a précisé Marcel Leblanc, vice-président exécutif des GPCQM.

Après l’Université de Montréal, le peloton empruntait le chemin de la Côte-Sainte-Catherine jusqu’à l’avenue du Parc. Désormais, les cyclistes grimperont immédiatement sur l’avenue Claude-Champagne avec une montée de 800 mètres à 4 %. Ceux-ci rouleront ensuite sur le boulevard du Mont-Royal pour rejoindre finalement l’avenue du Parc.

Un tour de moins

Sur 16 tours, un de moins que par le passé, ce petit changement ajoutera un dénivelé total plus important à l’épreuve et devrait aussi amener vers la ligne d’arrivée un peloton de survivants encore plus à fond de train plutôt que de voir un possible regroupement sur Sainte-Catherine.

«Ça va être intéressant de voir l’impact. Je pense que ça va changer la course pas mal parce que ça ne sera plus possible de récupérer sur Côte-Sainte-Catherine avec les nouveaux virages et les relances. Avant, c’était la seule place où nous pouvions souffler un peu. Ça va étirer le peloton», explique le Québécois Hugo Houle de l’équipe Astana.

Ailleurs, Antoine Duchesne (Groupama-FDJ) a bien poursuivi sa route sur le Tour d’Espagne en terminant la 11e étape au 111e rang hier. Après la défense du maillot rouge de son équipier Rudy Mollard pendant quatre étapes et des ennuis de santé en première semaine, le moral semble bon. Au Québec, la formation sera menée par le champion de France Anthony Roux et son compatriote Arthur Vichot.

Le directeur sportif de l’équipe Michelton-Scott, Laurenzo Lapage, a confirmé l’arrivée ce matin du vétéran canadien Svein Tuft. À 41 ans, le plus vieux participant du dernier Giro n’a toujours pas confirmé ses intentions pour 2019. En juin, il laissait entendre qu’il s’agissait de sa dernière saison, mais l’équipe serait intéressée par son retour dans l’alignement.

La formation invitée Israël Cycling Academy du Québécois Guillaume Boivin affiche de grandes ambitions pour l’avenir. Le copropriétaire Sylvan Adams espère participer au Tour de France en 2020. Le milliardaire rêve aussi d’un grand départ en Israël.Encore plus redoutable à Montréal