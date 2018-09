Kinumbe et Bayiha se mouillent

Il y a quelques espoirs de l’Impact qui grandissent chez le Fury d’Ottawa et parmi ceux-ci, il y a deux jeunes hommes de 19 ans en qui le club voit beaucoup de potentiel, soit Daniel Kinumbe et Clément Bayiha.

Les deux joueurs ont signé avec le Fury un contrat qui est valide jusqu’à la fin de la saison. Par la suite, ils vont tenter d’obtenir un contrat avec le Bleu-blanc-noir pour la saison prochaine.

Kinumbe et Bayiha ont paraphé leur entente en juillet principalement parce qu’il n’y avait plus de place dans la formation de l’Impact. Les deux ont toutefois besoin de faire connaissance avec le soccer professionnel.

Et Ottawa n’est pas un vilain endroit pour le faire.

Apprentissage

Kinumbe, qui est arrière gauche, mais qui est aussi utilisé comme ailier, a amorcé deux rencontres jusqu’à maintenant, cumulant 166 minutes alors que Bayiha a obtenu un départ et a disputé 50 minutes.

Kinumbe n’a pas tardé à se faire remarquer puisqu’un de ses tirs s’est retrouvé sur le poteau dès son premier match.

« Je suis vraiment content parce que le coach a pu voir qu’il pouvait me faire confiance assez rapidement », souligne le joueur de Sherbrooke.

Pour Kinumbe, c’est un peu comme retourner sur les bancs d’école.

« C’est plus rapide et plus physique, il y a beaucoup de duels et ce sont des hommes qui sont plus forts que moi pour l’instant.

J’essaie d’apprendre le plus possible et le plus vite possible surtout. Je dois étudier le jeu tous les jours, à l’entraînement, dans les matchs. »

Gravir les échelons

Bayiha vit la même situation et pour lui, c’est important de prouver à l’organisation montréalaise qu’il mérite sa place au sein de l’équipe professionnelle.

« Je veux montrer à l’Impact que je peux avoir un contrat pour jouer avec eux l’année prochaine », insiste le timide jeune homme.

Celui qui joue normalement comme ailier droit sait d’ailleurs ce qu’il doit faire pour avoir une chance en 2019.

Il faut que j’améliore ma première touche, c’est important et Rémi Garde me l’a dit aussi. Il faut que je sois plus costaud physiquement et dans mon jeu parce que ce sont des hommes. »

Nouvel environnement

Habitués d’être presque chaperonnés par l’Académie de l’Impact, les deux adolescents doivent maintenant vivre comme des hommes, eux qui sont d’ailleurs co-chambreurs à Ottawa.

Ils sont en terrain connu puisqu’ils retrouvent six autres joueurs qui appartiennent ou qui ont déjà appartenu à l’Impact.

« Je savais qu’il y avait déjà des joueurs de l’Impact qui étaient là et ça m’a rassuré. Je ne voulais pas me retrouver dans un environnement où je ne connais personne », précise Bayiha.

« Il y a un esprit de famille. Quand on a des journées de congé, on revient à Montréal tous ensemble dans la même auto », ajoute leur coéquipier Thomas Meilleur-Giguère.