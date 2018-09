La sobriété a bien meilleur goût

Comme Sonia qui vous a écrit ce matin, je suis membre AA, mais depuis beaucoup plus longtemps qu’elle puisque j’y suis entrée une première fois en 1995 pour reprendre ma consommation en 98, et y retourner ensuite depuis l’an 2000 pour ne plus jamais rechuter. C’était ma promesse à moi-même pour le tournant du millénaire, et cette fois-là ce fut la bonne.

J’avais aussi comme elle un père alcoolique qui a fait la vie dure à toute la famille. Mais ma mère était, contrairement à la sienne qui était dépressive et dépendante, complètement enragée contre son homme, tout en persistant à demeurer avec lui. Ce qui fait qu’on écopait souvent, nous les enfants, des reliquats de colère qu’elle destinait au départ à notre père.

Comme conséquence de cette vie familiale chaotique, je n’ai jamais voulu avoir d’enfants et ça a beaucoup perturbé ma vie amoureuse. Car quand le chum du moment en arrivait à souhaiter une famille, je prenais mes jambes à mon cou pour fuir et ne pas être obligée d’avorter comme je l’avais fait à 18 ans.

Elle a eu un enfant qu’elle a abandonné et moi j’ai stoppé la venue du mien en le mettant à mort à deux mois et demi. Mais la culpabilité que j’ai ressentie ensuite fut terrible. Aussi terrible que la sienne pour avoir donné son enfant en adoption. Sauf que dans mon cas, il n’y avait pas de retour en arrière possible. Alors que pour elle il y en a un qui consiste à se mettre à la recherche d’un enfant qui existe quelque part et qui a peut-être autant envie qu’elle de ces retrouvailles.

Mais ce que je lui conseillerais avant même d’amorcer cette recherche, ce serait de travailler sur sa culpabilité avec l’aide d’un(e) thérapeute. Je l’ai fait moi-même pour un geste pire que le sien et je m’en suis sortie. Il n’y a pas de raison qu’elle n’obtienne pas d’aussi bons résultats si elle le veut vraiment. Vous aviez parfaitement raison Louise de lui dire en conclusion de message que « [...] le plus important pour l’instant, c’est d’apprendre à vous pardonner ». On doit devenir pour soi-même son meilleur ami.

Sœur de combat

J’adore votre dernière phrase. Si tout le monde s’imprégnait de cette pensée, combien de souffrances on s’épargnerait. Comme vous connaissez la difficulté que représente le fait d’accéder à la sobriété, il n’y a personne de mieux placé que vous pour lui dire que l’étape du pardon à soi-même est essentielle pour poursuivre sa route, et que pour y arriver, l’effort à fournir demande souvent un appui extérieur. Merci de ce si beau et inspirant partage.