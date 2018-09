L’amitié mise de côté l’instant d’un match

Beaucoup de joueurs qui ont développé de grandes amitiés prennent des routes différentes au moment de faire le saut dans les rangs universitaires, mais peu doivent se frotter le museau à chaque jeu lorsqu’ils se retrouvent sur le terrain avec leur nouvelle équipe.

Amis depuis les rangs scolaires lors qu’ils portaient les couleurs des Cactus du collège Notre-Dame, l’ailier défensif Mathieu Betts et le bloqueur Gustave Sylvestre vivront cette situation, samedi, alors que le Rouge et Or de l’Université Laval et les Carabins de l’Université de Montréal croiseront le fer au CEPSUM. Les deux joueurs étoiles tenteront d’avoir l’avantage sur l’autre.

« Nous sommes de bons amis et ça fait drôle parce qu’on parle d’un affrontement direct, a souligné Betts. C’est la nature du sport et on va mettre l’amitié de côté pendant le match. Gustave est un joueur de ligne très athlétique, qui bouge bien et qui place bien ses mains. C’est un bon joueur technique. »

Un défi devant lui

« C’est moins spécial que lorsque j’avais affronté, en 2014 et 2015, Ugo Cavalancia qui est encore l’un de mes meilleurs chums et que je vois très régulièrement, même s’il étudie à Québec, mais Mathieu est un bon ami, de renchérir Sylvestre. On a passé une semaine cet été à l’école de football Entre les lignes. Nous avons parlé de football et de la vie. Nous sommes des chums, sauf sur le terrain. »

Photo d'archives, Dario Ayala

Sylvestre sait qu’un bon défi l’attend face au double vainqueur du trophée J.P. Metras décerné au meilleur joueur de ligne au pays. « Ce n’est pas une surprise pour personne si je dis que Mathieu est probablement le meilleur ailier défensif au pays. Il possède les meilleures feintes et il est le joueur le plus rapide de la défensive de Laval. À chaque fois qu’on l’affronte, il y a une petite étoile à côté de son numéro. »

« Dans le passé, on a utilisé un centre arrière ou un ailier rapproché pour le doubler, mais je crois que nous avons la capacité de le contrer à un contre un, de poursuivre celui qui a été élu sur la deuxième équipe d’étoiles au pays l’an dernier. Nous avons une ligne offensive très forte et on n’a jamais peur des duels à un contre un. »

Pas le même joueur

« Mathieu a ajouté des feintes à son répertoire depuis ses débuts universitaires, d’ajouter le gaillard de 6 pi 3 po et 282 livres. C’est aussi un joueur intelligent. Il a évolué au fil des ans et on doit s’attendre à tout. »

Betts convient qu’il a changé depuis son arrivée à Laval en 2015. « J’ose espérer que je ne suis pas le même joueur, a-t-il souligné avec le sourire. J’ai travaillé fort avec Guillaume Rioux en préparation physique et Glen [Constantin] nous rappelle constamment les mêmes points techniques. Je comprends le jeu d’ensemble un peu mieux. »

Sylvestre veut profiter de chaque moment. « Je vis la saison comme s’il s’agissait de ma dernière. J’ai reçu des appels l’an dernier avant le repêchage, mais je voulais revenir pour ma 5e année. On verra l’an prochain s’il y a de l’intérêt de la LCF, mais je vais tout donner pour les Carabins. »

Baptême de la rivalité Rouge et Or-Carabins pour les recrues

Du nombre, on retrouve le demi-inséré Vincent Forbes-Mombleau qui évoluera comme partant. « C’est la grosse rivalité et j’ai hâte de vivre ce premier match, a souligné le produit du campus Notre-Dame-de-Foy. Tous les gars en parlent et ils disent que c’est gros. J’ai hâte de voir. »

Forbes-Mombleau gravit les échelons rapidement. « Je ne pensais pas que ça se passerait aussi vite, a-t-il reconnu. À ma première année dans un gros programme, je pensais devoir patienter. J’ai obtenu quelques opportunités et ça s’est bien passé, mais rien n’est joué. Les circonstances m’ont également favorisé. Si Christian Dallaire n’avait pas été blessé, je n’aurais pas vu autant de terrain. »

Justin Éthier n’est pas surpris de la progression de l’étudiant en intervention sportive. « Vincent possède des qualités spéciales et j’avais bon espoir qu’il aurait un impact rapidement, a indiqué le coordonnateur offensif lavallois. Parce qu’il n’était pas avec nous cet hiver, Vincent se retrouve dans notre attaque depuis seulement trois semaines. Il nous donne déjà une bonne production et il va continuer de s’améliorer. »

Être prêt

Auteur de son premier touché en carrière face aux Stingers de Concordia, samedi dernier, Forbes-Mombleau a aussi échappé une passe qui lui aurait valu un bon gain. « Sur le coup, tu es fâché, mais tu dois tout oublier en quelques secondes, a-t-il expliqué. Tous les receveurs en échappent. Tu dois te concentrer pour être prêt lorsque la prochaine passe viendra. Hugo (Richard) a développé une certaine confiance en moi et je suis bien content. Il a confiance en tous ses receveurs. »

Natif de la région de Montréal, Forbes se produira à la maison. « C’est cool parce que ma famille et mes amis seront présents, a-t-il précisé, mais ça ne fait pas une grosse différence de jouer à Montréal. »