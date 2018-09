Le temple mou

J’ai recommencé a m’entrainer. En fait pour être tout à fait précis je devrais dire que j’ai re-re-re-re-recommencer à m’entrainer. Chaque Re représente les fois où je me suis inscris dans un gym et par le fait même les fois où j’ai arrêté d’y aller.

Ça commence toujours de la même façon. Une prise de conscience. Une envie de retrouver mon corps d’avant (avant quoi je sais pas trop, mais je sais qu’il y a quelques années j’avais la silhouette qui ressemblait pas mal moins a une jarre à crachat) un désir de me fixer des buts et les atteindre.

Alors encore une fois, il y a deux semaines j’ai repris le cycle que j’ai si souvent abandonné. Cette fois porter par l’arrivée dans ma vie de mon garçon et de ma fille. L’envie de rester en forme pour pouvoir les porter sur mes épaules et les tenir à bout de bras pour les faire rire.

Alors comme disait Jonathan Painchaud, je me cache au fond du gym et je Pousse pousse de la fonte. Je ne me cache pas en fait, j’y vais avec une absence totale d’orgueil. Je prends mes petits dumbell de 10 livres et je fais des séries de 15 à côté de véritable montagne de muscle qui «bench» 20 fois 200 livres en faisant des cris de combattant Massaï entre chaque levé. Et je m’en fou car je me dis, il faut bien commencer à quelque part.

Une fois par semaine je fais aussi du badminton avec un ami qui a environ la même forme physique que moi. Une forme qui pourrait qui se situe entre celle de Gérard Depardieu et un sandwich aux porc effilochés. Si comme certain le disent notre corps est un temple qui faut entretenir, disons qu’il est grand temps de rénover tout ça parce que les fondations et les murs de nos temples sont pas mal mou.

Alors pendant 1 heure on cour et on frappe le volant comme si notre vie en dépendait. C’est d’ailleurs un peu le cas car entre chaque point on frôle l’AVC ! De notre point de vue on est solide. On est deux hommes qui se reprennent en main avec fougue et vigueur. Mais surement de l’extérieur, il y a quelque chose d’un peu drôle et ou triste de voir deux gars dans la trentaine en surplus de poids courir après un volant en suant comme des porcs avec des pleins de grosses veines de sortis un peu partout dans la face.

J’y retourne quand même, avec le même espoir, la même envie d’être meilleur. Pour moi, pour eux. Donc je me fou bien du regard des autres. Je vais continuer d’être le petit gros qui essaie très fort jusqu’au moment où je serais le petit un peu moins gros qui essaie encore plus fort .