Les 10 nouveautés beauté qu'il vous faut absolument cet automne

Chaque nouvelle saison, les compagnies de cosmétique s’empressent de sortir des collections qui reflètent les tendances du moment. Parce que nouveauté ne veut pas toujours dire mieux, on a sélectionné nos 10 coups de coeur!

Comme ça, pas d’argent gaspillé, juste des ajouts cute et efficaces à votre trousse.

1. Le duo hydratant et primer à la noix de coco de First Aid Beauty, 22$, sephora.com

Que ce soit pour un voyage ou juste pour essayer des produits hydratants qui sentent le rêve, ce duo de First Aid Beauty est parfait!

Une crème hydratante et une base qui prépare le maquillage à la noix de coco, c’est tout ce qu’il vous faut dans la vie.

2. Le baume bronzant de Drunk Elephant, 44$, sephora.com

On le sait, le soleil endommage la peau. Alors on fait quoi si on veut un bronzage, mais sans les côtés négatifs? On utilise cette lotion qui, mélangée à notre crème, donne un effet hâlé à la peau, tout en la protégeant de la pollution!

3. Blush illuminateur Glow Cake de Pixi, 38$, shoppersdrugmart.ca

Vous pouvez mélanger les teintes ou les utiliser séparément pour un effet sculptant, mais dans tous les cas, votre glow sera le plus beau de tous.

4. Baume à lèvres à la pêche de Too Faced, 21$, sephora.com

Les lèvres sèches, c’est NON. On opte donc pour un baume à lèvres ultra hydratant, et pourquoi pas un infusé de pêche tant qu’à y être!

5. Mousse à lèvres de Urban Decay, 26$, sephora.com

On aime l’effet d’un rouge à lèvres liquide mat, mais moins la sensation sur la peau. La solution est donc cette mousse de Urban Decay qui donne l’impression qu’on ne porte rien, mais avec l’apparence d’un rouge à lèvres. Magie!

6. Gel à sourcils Kush de Milk, 22$, sephora.com

Pas le temps de passer 20 minutes à dessiner vos sourcils tous les matins? Nous non plus. Ce gel avec des fibres épaississantes est parfait pour donner l’illusion de sourcils naturellement fournis, mais en 10 secondes.

7. Traceur liquide Dagger Tattoo de Kat Von D, 25$, sephora.com

Les traceurs liquides de Kat Von D sont connus pour être hyper foncés et tenir toute la journée. Le nouvel ajout à la collection possède une pointe ultra précise qui va vous faciliter la vie.

8. Palette de fards à paupières Moroccan Spice de Fenty Beauty, 69$, sephora.com

Si vous avez envie de vous gâter, cette palette d’ombres à paupières assez dispendieuse ressemble à un bijou royal. On a juste envie de la regarder briller pendant des heures. Et peut-être de l’utiliser sur nos yeux aussi...

9. Palette d’ombres à paupières Soda Pop de Maybelline, 18$, maybelline.ca

Pour une option tout aussi magnifique qui fait moins mal au portefeuille, la palette Soda Pop de Maybelline est offerte en deux teintes. On aime ses couleurs originales et son format adorable!

10. Mascara coloré Worth the Hype de NYX, 8$, nyxcosmetics.com

On termine notre look d'automne avec un punch de couleur sur les cils! En plus, la formule est à l’épreuve de l’eau, alors pas besoin de se soucier d’un mascara qui coule, parce qu'il ne bougera pas!

