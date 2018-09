Les bagagistes de l’aéroport Heathrow rendent un vibrant hommage à Freddie Mercury

Le chanteur de Queen aurait eu 72 ans aujourd’hui. Les employés de Heathrow ont tenu à souligner le tout avec une chorégraphie digne de Freddie Mercury.

Décédé le 24 novembre 1991, Freddie Mercury continue de fasciner des légions de fans et même de séduire les néophytes en quête de légende du rock.

Et, en voyant l’hommage bien senti que des employés de la compagnie aérienne British Airways lui ont rendu, on constate que sa légende, elle, est toujours vivante.

Les bagagistes portent des moustaches comme leur idole et ont adopté ses déhanchements sur l’air de la pièce I Want To Break Free au grand plaisir des usagers de l’aéroport Heathrow de Londres.

British Airways a aussi publié un montage vidéo de cette grande opération qui a charmé et amusé la clientèle présente.

Joe Pepler/PinPep/WENN.com

Comme le mentionne LadBible, le charismatique chanteur a lui-même travaillé à l’aéroport comme bagagiste avant de connaître la gloire avec Queen.

Les fans du chanteur ne sont d’ailleurs pas sans savoir qu’un film sur sa vie, ayant pour titre Bohemian Rhapsody, sortira en salle le 24 octobre prochain en Angleterre.

L’administration de Heathrow a même décidé de baptiser la journée du 5 septembre «Journée Freddie Mercury».

Pour souligner cette journée toute spéciale, British Airways offre à tous les voyageurs se prénommant Fred, Freddie, Frederick, ou Farrokh (le vrai nom de Mercury étant Farrokh Bulsara) un accès privilégié dans les chics salons VIP de la compagnie aérienne.

Combien de Fred ou de Freddie vont se précipiter à Heathrow le 5 septembre 2019 pour profiter de cet hommage au chanteur de Queen?