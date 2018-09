Les jeunes et le rêve poussiéreux

Nombreux sont ceux qui tentent de comprendre le désintérêt des jeunes envers la souveraineté et le Parti québécois.

Selon certains, ce serait la propagande fédéraliste qui gruge petit à petit les aspirations d’une nation. Une espèce d’assimilation tranquille dans laquelle le niais de Québécois ne se rendrait pas compte qu’il est sous le joug d’un méchant gourou. Dans cette interprétation, il ne manque que l’hypnotique pendule qui se balance de gauche à droite, le bourreau répétant sans cesse «TU AIMES LE CA-NA-DA».

Pour d’autres, ce serait le multiculturalisme et les religions. Les jeunes seraient ainsi «brainwashés» et cette programmation du cerveau, ce codage des valeurs profondes, mènerait tout droit vers le désintérêt envers le projet de pays. Ben coudonc.

Blâmer

Ce qui m’horripile au plus haut point, c’est cette obsession à vouloir blâmer quelqu’un ou quelque chose pour le désintérêt envers le projet de pays. Pourquoi ne pas simplement accepter que, dans sa forme actuelle, ce projet est tout simplement obsolète?

Dire cela, ce n’est pas dire que les souverainistes sont des hurluberlus, ou encore que le Canada est la meilleure invention depuis le pain tranché. Non, c’est juste de reconnaître lucidement que les bases sur lesquelles ce vieux rêve poussiéreux a été élaboré ne sont plus au goût du jour.

Introspection

La vérité, c’est que les jeunes d’aujourd’hui ne sont plus animés par une rancœur envers les Anglais ou le sort réservé aux Patriotes. Ils ne sont plus des émotifs. Ils veulent s’ouvrir sur le monde. Ils sont davantage pragmatiques et moins dogmatiques.

Peut-être que si les donneurs de blâme et autres pourfendeurs de notre jeunesse s’appliquaient à comprendre celle-ci plutôt que de la dénoncer, ils jetteraient de nouvelles bases pour relancer leur projet. Mais cela demanderait une certaine introspection, ce qui semble être un défi titanesque. Bonne chance.