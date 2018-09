Les régions. Tous les partis y passeront plusieurs jours de campagne électorale. En en parlant tous en bien assurément. Qui donc s’oppose aux régions?

Mais pour l’instant, aucune vision n’a été proposée du développement régional proposé ou encore de la fameuse décentralisation dont tous se réclament. Beaucoup d'internet, un peu de structures mais aucun projet global.

Quel développement régional?

Quel développement régional les partis entendent favoriser? Celui des grandes entreprises qui débarquent, font leurs profits et remballent en nous laissant payer les pots cassés? Ou l’autre des PME soutenues par l’État, au risque même d’engloutir des millions de dollars?

Ne serait-il pas temps plutôt qu’on écoute celles et ceux qui habitent ces régions? Qu’en plus du développement économique perçu comme un créateur de jobs, on voit le développement régional comme un moteur de l’épanouissement des populations qui réside sur l’ensemble du territoire québécois : en ville et en campagne.

Montréal et Québec sont aussi des régions par ailleurs. Elles n’ont juste pas la même réalité que les grands centres régionaux qui à leur tour peuvent être des moteurs pour le développement des milieux ruraux de ces mêmes régions.

Cessons d’opposer Montréal aux régions. Écoutons tout le monde, des capitales régionales à la capitale nationale en passant par la métropole, tout en ratissant les campagnes.

Décentralisation : vraiment?

C’est là que la décentralisation entre en jeu. Comment faire pour écouter tout le monde? Partout, avec toutes leurs particularités.

Et là je ne parle pas de ce que les gouvernements qui se sont succédés à Québec nomment la décentralisation. Car dans les faits, c’est plutôt une déconcentration à laquelle nous avons assisté au cours des 30 dernières années. Soit à un transfert du gouvernement vers les régions de plus en plus de responsabilités sans les moyens pour les assumer.

Pour donner l’impression qu’on «décentralisait», chaque gouvernement a inventé ses propres structures de délégation de responsabilités et de consultation pour bien paraître. Récemment, le gouvernement Couillard a toutefois fait le ménage : il les a abolies. Aujourd’hui, le chef du PLQ promet un ministre des régions : big deal! Qui va y croire?

C'est encore ce que nous propose les Libéraux cette année : envoyer des fonctionnaires dans les régions, ce n'est pas de la décentralisation. Refaire vivre les Centres locaux de développement (CLE) ou les Conférences régionales des élus (CRÉ) ne suffit pas non plus.

Une véritable décentralisation implique de confier aux gens des régions, qui s'organisent démocratiquement, des pouvoirs avec lesquels viennent des responsabilités, mais avec les moyens pour les assumer. Et cela implique que le gouvernement «central» laisser aller des pouvoirs et des budgets qui vont avec.

C’est souvent là que le bât blesse. Ici, des intérêts différents s’opposent : ceux du gouvernement qui a l’obligation de s’assurer de l’équité des services à la population, partout sur le territoire québécois mais que ses solutions «mur-à-mur» ne fonctionnent.

Et de l’autre côté, les sommes en jeu sont significatives : quel politicien acceptera sans rechigner un peu de confier au bon peuple un budget qu’il disposera en meilleures connaissances de cause que le politicien, qui peut même avoir été parachuté dans la circonscription au déclenchement de la campagne électorale.

Au final, j’émets un souhait : que les partis politiques nous présentent leur vision du développement régional et de la décentralisation démocratique pour toutes les régions du Québec, d’ici la fin de la campagne électorale.

En espérant qu’il s’agira davantage que l’addition de mesures qui peuvent rejoindre des «clientèles cibles» des régions... ça serait «cheap» un peu...