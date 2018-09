Remparts: Matthew Grouchy prêt à contribuer

Ce n’est pas une cachette, l’attaque des Remparts aura grand besoin de la contribution de ses deux joueurs européens, Philipp Kurashev et Aleksei Sergeev, cette saison, et c’est Matthew Grouchy qui, en début de saison, aura le mandat de les compléter sur le premier trio de l’équipe. Une mission que l’ailier se dit prêt à remplir.

Grouchy est l’un des deux joueurs à avoir obtenu un match en compagnie du dynamique duo composé de Philipp Kurashev et Aleksei Sergeev, l’autre étant le vétéran Gregor MacLeod. Ce dernier se retrouvant actuellement dans la chaise de trop chez les joueurs de 20 ans, c’est Grouchy qui a obtenu l’opportunité d’entamer la saison aux côtés des deux Européens.

«Ils rendent mon travail tellement facile, a reconnu le natif de Labrador City (Terre-Neuve). Ils sont bons avec la rondelle et en fond de territoire, en plus d’être responsables défensivement. Ça me permet de produire un peu plus.»