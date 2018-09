Mission sauvetage: Erik Bazinyan et Sadriddin Akhmedov s’entraînent avec l’équipe de Marc Ramsay

Quelques heures après l’annonce du divorce entre Eye of the Tiger Management (EOTM) et l’entraîneur Stéphan Larouche, la vie continue pour les boxeurs surtout ceux qui ont des combats le mois prochain.

Par un curieux hasard, on a retrouvé deux des anciens protégés de Larouche, Erik Bazinyan (20-0, 15 K.-O.) et Sadriddin Akhmedov (3-0, 3 K.-O.), au gymnase Sherbatov en compagnie de Marc Ramsay et de ses adjoints Luc-Vincent Ouellet et Samuel Décarie mercredi après-midi. Artur Ziyatdinov (6-0, 5 K.-O.) était aussi sur place, mais il avait le rôle de traducteur avec Akhmedov.

Les deux boxeurs d’EOTM ont travaillé rondement comme ça doit être le cas pendant un camp d’entraînement. On sent qu’ils sont encore en train de trouver leurs repères dans leur nouveau lieu de travail. Ça doit être normal dans les circonstances.

«C’est sûr que ce n’est pas évident, a indiqué Erik Bazinyan. Cependant, on ne doit pas perdre notre objectif de vue soit de gagner notre prochain combat. Je serai prêt.»

Pour le moment, c’est tout ce qui compte pour lui. Le reste sera analysé après son combat contre Francy Ntetu, le 13 octobre prochain, au Casino de Montréal.

Une demande de Décarie

C’est le directeur général d’EOTM Antonin Décarie qui a demandé à Ramsay de finir les camps de Bazinyan et d’Akhmedov dans les derniers jours. L’entraîneur n’a pas pu refuser cette faveur à celui qui a été son protégé pendant plusieurs années.

«Il m’a approché parce qu’il y avait certains problèmes à l’interne, a indiqué Ramsay. On ne m’a pas donné trop de détails sur la situation. On m’a simplement demandé de les aider surtout avec les boxeurs qui avaient des combats le mois prochain.

«Il fallait récupérer la situation très rapidement. Avec la relation que j’entretiens avec Antonin, j’aurais eu de la misère à lui dire non. On va lui donner un coup de main et on verra la direction que la situation va prendre par la suite.»

Après la décision à l’interne, Ramsay a contacté Stéphan Larouche par respect. Les deux hommes ont eu une discussion de plusieurs minutes ensemble au sujet des deux nouveaux venus au gymnase Sherbatov.

«Entre entraîneurs, il y a une sorte de code de conduite, a souligné Ramsay. Chaque fois qu’un boxeur d’un autre gymnase se ramasse dans le tien, on appelle toujours l’autre entraîneur par respect.

«Stéphan l’a toujours fait dans le passé. Par exemple, lorsque Jean Pascal a commencé à s’entraîner avec lui, il m’a contacté à l’intérieur de 24 heures pour m’en informer.»

Pas d’entrevue

Le représentant du Journal a effectué une demande d’entrevue à Stéphan Larouche dans la journée de mercredi. Toutefois, l’entraîneur d’expérience a refusé poliment la proposition de l’auteur de ces lignes par message texte.

Il faut le comprendre sa réaction. Larouche est une personne fière et il n’a sûrement pas envie de rentrer dans une guerre de perceptions avec Camille Estephan et Antonin Décarie dans les médias.

Malgré les directives de son promoteur Camille Estephan, Kim Clavel pourra continuer de s’entraîner au Centre Claude-Robillard avec son entraîneuse Danielle Bouchard. Comme on le sait, Mme Bouchard est la conjointe de Stéphan Larouche.

Du côté de David Théroux, qui est aussi sous contrat avec Eye of the Tiger Management, il pourra continuer de s’entraîner avec Larouche du moins pour le moment. Sa situation sera analysée dans les prochaines semaines.