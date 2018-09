MLS: la finale aura lieu le 8 décembre

La finale pour l'obtention de la Coupe MLS aura lieu le 8 décembre, a annoncé la Major League Soccer (MLS), mercredi.

Le match ultime aura lieu au domicile de l'équipe qualifiée pour la finale qui aura maintenu le meilleur dossier en saison régulière.

Les duels aller-retour des finales d'association se dérouleront les 25 et 29 novembre, alors que ceux des demi-finales seront présentés les 4 et 11 novembre. Les rencontres de barrage sont prévues le 31 octobre et le 1er novembre.

Aucun changement n’a été apporté au format de la phase éliminatoire. Les équipes qui auront fini de la troisième à la sixième place de chaque association participeront aux affrontements de barrage, alors que les deux premières accéderont directement aux demi-finales.

La saison régulière de la MLS se terminera le 28 octobre.