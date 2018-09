Nous, les nonos

Comment nous perçoivent-ils ? Des fois, j’aimerais être une mouche (pas celle avec le dos vert) dans les officines des partis politiques pour entendre leur considération de la population. Comment nous voient-ils pour penser à nous coller autant de promesses intenables, de bonbons régionaux et de projets auxquels ils n’avaient jamais pensé avant la semaine dernière ? On dirait un jeu vidéo. Tu lis, tu regardes, tu écoutes et tu te dis qu’on n’a même pas la moitié du quart de cet argent pour tant de décaissements. Les politiciens savent très bien que tout se mélange dans le bouillon de l’actualité et que la couleuvre finit par passer. Le monde n’a pas le budget sous ses yeux et ne peut calculer, vérifier.

Jusqu’ici, on ne fait pas évoluer le Québec. C’est pas très intelligent comme campagne. C’est une comédie, un manque de respect.

ÇA COMMENCE QUAND ?

Avant de promettre des pompons sur toutes les tuques, faudrait s’assurer que tout le monde a une tuque. Ce qu’on aura remarqué au cours des 5, 10 ou 15 dernières années de gouvernements différents, ce sont des erreurs magistrales, une administration lourde et informatiquement tout croche, des dépenses et du gaspillage cachés, de la collusion avec des amis de partis, des urgences d’hôpitaux toujours aussi engorgées, des vieux mal traités, des infirmières éreintées, l’UPAC qui ne va nulle part, un système judiciaire tellement insuffisant que les bandits rentrent à la maison sans accusation ou sentence. On a aussi bien vu la géniale gérance du dossier C-Series parti en France combinée aux salaires chez Bombardier sur notre bras écrasé. J’ai comme une petite tendance à croire qu’ils nous prennent pour un mélange d’imbéciles et de gnochons. Les vraies affaires, c’est à quelle heure ?

MERCREDIAGE

Les Hells Angels : quatre nouveaux clubs, franchement pis y’ont même pas d’amphithéâtre ! (Régis Labeaume)

Avez-vous remarqué que la phrase « prends pas ça mal, mais... », ça n’a jamais marché.

Avec une telle pluie de promesses, les politiciens ne suivent même pas la météo.

En politique, pas nécessairement besoin d’être en boisson pour avoir les facultés affaiblies.

J’ai rencontré une jolie fille. On a fait connaissance à l’échangeur Turcot.

À DEMAIN

Arrêtez les promesses, on va être obligé d’emprunter au tiers-monde.