Nouvelle vague de chaleur sur le sud du Québec

MONTRÉAL – La journée de mercredi sera la plus chaude de la semaine pour le sud du Québec et l’indice humidex atteindra les 40.

Environnement Canada a émis un avertissement de chaleur pour les secteurs de Montréal, Laval, Drummondville, Bois-Francs, Lanaudière, des Laurentides, de l’Estrie, de la Vallée-du-Richelieu, Vaudreuil, Soulanges, Saint-Hyacinthe, Huntingdon, Lachute, Saint-Jérôme, Pontiac et Haute-Gatineau.

«Des vents du sud-ouest amèneront une masse d'air chaud et humide en provenance des Grands Lacs sur le sud du Québec mercredi. Les valeurs combinées de température et d'humidité donneront un indice humidex de plus de 40», a indiqué l’organisme fédéral, mardi soir.

Les personnes âgées, les bébés, les jeunes enfants, les femmes enceintes et les personnes qui travaillent à l’extérieur et celles souffrant de maladies chroniques sont notamment plus à risque de subir des malaises provoqués par la chaleur.

Un front froid se déplaçant d'ouest en est devrait apporter des averses et des orages au cours de la soirée, mercredi. Ce front ramènera des températures plus près des normales de saison, dès jeudi matin, malgré un ciel nuageux et des possibilités d’averses. Le reste de la semaine sera beaucoup plus confortable (autour de 20 °C) et ensoleillée.