Par un certain dimanche de juillet

Je viens de lire votre Courrier de ce dimanche dont l’unique lettre signée par « Sonia », une femme qui souhaite cesser de se sentir coupable de son passé m’a beaucoup touché. Je dois lui avouer que malheureusement, la culpabilité fait partie de notre quotidien à nous, consommateurs de substances.

Je suis un toxicomane sobre depuis 18 ans maintenant. J’ai travaillé très fort pendant cinq ans, soit de 1995 à 2000, pour arriver où j’en suis aujourd’hui. Et j’en suis très fier. Et je peux ainsi me permettre de dire à Sonia que « tout est toujours possible quand on le veut, et qu’on est prêt à y mettre l’effort nécessaire... ». Si jamais Sonia a besoin d’encouragement, de compréhension ainsi que de quelques bons conseils, vous pouvez lui donner mon adresse email.

Guy

Je ne peux malheureusement pas mettre les lecteurs en contact les uns avec les autres. Mais je reste convaincue que votre mot d’encouragement saura toucher Sonia et lui donner la preuve de ce dont elle est capable, si elle s’arme du courage et de la volonté pour le faire.