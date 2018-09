Pas de négociations une fois la saison commencée

La dernière chronique que j’ai signée avant mes vacances portait sur le dossier Pacioretty. C’était le 20 juillet. On sentait déjà que la situation avait atteint le point de non-retour. Mais le dilemme persiste à neuf jours de l’ouverture du camp d’entraînement du Canadien. Pacioretty fait toujours partie de l’équipe.

Et lundi prochain au tournoi de golf du Canadien. Les réseaux de télévision qui ont recours à des hélicoptères pour diffuser des images du haut des airs risquent de suivre Bergevin et Pacioretty à la trace dans leur voiturette.

« Max Pacioretty est un gentilhomme et un homme de famille, a-t-il dit. Quand vous avez une famille de trois ou quatre enfants et qu’un problème se présente, vous réglez ce qui ne va pas. Ce n’est pas seulement l’attitude des joueurs qui peut être en cause. Il en va aussi de la direction et vous avez la responsabilité de régler les problèmes. »