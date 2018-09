Et, quand on en a assez de peler les tomates, de les cuire et de les mettre en pots, il en reste toujours quelques-unes sur le comptoir. Voici deux recettes pour assouvir vos derniers désirs de tomates sans les faire cuire. Le tartare de tomates, avec sa petite sauce légèrement épicée, vous fera croire au bonheur. Le carpaccio, lui, se place, selon moi, parmi les plats élégants à servir en entrée. L’insolente tomate, fraîche et vivifiante remplace avec panache d’autres produits beaucoup plus chers. J’en ai fait l’essai dernièrement et les convives étaient heureux de leur tomate autant que d’une tranche de foie gras.