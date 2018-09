Rentrée difficile sur les routes... sauf à Montréal

Par exemple, le temps de parcours sur la rue Notre-Dame entre l’A-25 et le boulevard Saint-Laurent était de 28 minutes, à peine 3 minutes de plus que d’habitude. C’est en partie dû aux efforts de l’escouade, estime le porte-parole de la Ville, Philippe Sabourin.

« Les problèmes sur Champlain et Turcot ont créé des blocages dans le Sud-Ouest et Verdun, note-t-elle. Nous avons un inspecteur dans ce secteur, mais on va probablement en ajouter un autre demain. On s’adapte. »